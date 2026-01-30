El déficit público baja al 1,08% del PIB en noviembre, con 18.206 millones, un 32,7% menos

El déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, ha cerrado el mes de noviembre en el 1,08% del PIB, por debajo del 1,70% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 18.206 millones de euros, que supone un 32,7% menos.

Si se excluye el impacto de la dana, estimado en 4.502 millones, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social se reduce al 0,81% del PIB, esto es, 13.704 millones de euros, un 40,3% menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

En detalle, el déficit de la Administración Central se sitúa en 30.117 millones de euros en noviembre de 2025, inferior en un 22,6% al del mismo periodo de 2024, lo que equivale al 1,79% del PIB.

Las comunidades recortan su superávit más de un 50%

De su lado, la Administración Regional registra un superávit a finales de noviembre de 2025 de 3.406 millones de euros, un 53,8% menos frente al año anterior, lo que equivale al 0,20% del PIB.

El aumento de los ingresos en un 3,8% eleva los recursos a 248.118 millones, situándose 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 5,7%, hasta alcanzar los 244.712 millones.

Los impuestos de las comunidades han crecido un 7,2% incrementándose hasta los 97.803 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 21.291 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 6% hasta situarse en un total de 73.632 millones, de los cuales 63.792 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 2.880 millones de euros.

Fondos de la Seguridad Social elevan un 90% su superávit

Por último, los Fondos de la Seguridad Social a finales de noviembre de 2025 registran un superávit de 8.505 millones, superior en 4.028 millones al resultado del ejercicio anterior, un 90% más, lo que equivale al 0,50% del PIB.

Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 7,8% (destaca el comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 6,9%) frente al aumento registrado en los gastos de un 6,1%.

El Sistema de Seguridad Social registra en el undécimo mes de 2025 un superávit de 6.172 millones, el 0,37% del PIB, frente al superávit de 0,14% de noviembre de 2024. Los recursos han ascendido a 210.342 millones, un 8,1% superiores a los de 2024. Destaca el aumento en un 7,1% de las cotizaciones sociales. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha crecido un 2,5% respecto a noviembre de 2024.

Por su parte, el gasto se sitúa en 204.170 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 5,9% hasta 168.273 millones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 2.018 millones, superior en un 4,4% al de 2024, que fue de 1.933 millones, al tiempo que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) presenta un superávit de 315 millones, frente a los 326 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2024.