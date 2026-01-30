Crisis ferroviaria
Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad"
Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a las limitaciones de velocidad establecidas por Adif
La compañía pública Renfe se suma a las políticas de cancelaciones y retrasos de Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad".
"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", explica la empresa en su página web.
