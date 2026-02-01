Baleària confía en superar el segundo examen de Competencia y operar todas las líneas de Armas

La naviera valenciana Baleària confía en superar el segundo examen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y culminar esta primavera la compra de la empresa Armas Transmediterránea. Adolfo Utor, presidente y propietario del 100 % del capital de Baleària, defiende que la compra no vulnera la libre competencia. La compañía tiene intención de comenzar a operar las nuevas rutas canarias esta primavera, aunque la última palabra la tiene Competencia. Baleària cuenta con el respaldo del gobierno canario, que busca un operador con visión a largo plazo, ha creado una filial para operar en las islas y va a dar entrada en ella a capital isleño.

El 94 % del capital de Armas Transmediterránea está en manos de los fondos de inversión JPMorgan, Barings, Bain Capital, Cheney Capital y Tresidor. Baleària informó a finales de agosto que había llegado a un acuerdo con los fondos para adquirir la actividad de Armas en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, si bien la mayor parte de esta última ha sido comprada por el grupo naviero danés Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS). La operación del grupo valenciano comprende la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de tierra y flota.

Baleària mejoró su oferta inicial con una cifra que se situaba por encima del valor de Armas: unos 209 millones de euros por los tráficos que finalmente va a asumir. Al mismo tiempo, la danesa DFDS había ofertado 300 millones de euros para hacerse con las rutas del Estrecho operadas por Armas, la división más rentable del grupo (60% de los ingresos).

El nuevo ferry Mercedes Pinto, que Baleària va a destinar a la ruta entre Cádiz y Las Palmas. / Levante-EMV

La operación supone que la compañía con sede en Dénia (Alicante) incrementará de manera considerable su negocio, hasta el punto de que los 691 millones que facturó en 2024 (último dato conocido) superarán la barrera de los mil –Armas factura 420– en cuanto se formalice la operación. Como contrapartida, Baleària va a romper la alianza de ocho años con Fred Olsen, la compañía de ferris noruega con la que opera rutas desde Huelva a Tenerife y Las Palmas.

La CNMC anunció a principios de enero que iniciaba un segundo examen. En la primera fase del análisis, la CNMC detectó "posibles riesgos para la competencia, consecuencia de la elevada concentración que se produciría". Los peligros identificados se concretan "en riesgos de incremento de precios, pérdida de calidad y reducción de frecuencias".

Confianza de Baleària

Adolfo Utor explicó la semana pasada a 'activos' en la feria Fitur que pensaba que la operación ya estaría aprobada. "No existen motivos para demorarla ni para rechazarla, desde nuestro punto de vista. Pero, claro, tenemos que armarnos de paciencia y esperar". A la pregunta de si Competencia les obligará a renunciar a alguna línea, el dueño de Baleària se mostró convencido de que no.

"Vamos a ver, Competencia dice que nos quedamos en una situación de monopolio en (la ruta) Península-Canarias. En el interinsular canario no estamos y llevamos siete años haciendo la ruta Huelva-Canarias con Fred Olsen, pero en nuestra propuesta ya propusimos el remedio. Nosotros vamos a irnos de Huelva. Vamos a entregar Huelva a Fred Olsen y sustituiremos a Armas Transmediterránea en Cádiz", precisó Utor. El naviero subrayó que en el caso de las mercancías la ruta Península-Canarias la están trabajando Boluda principalmente desde Cádiz, CMA CGM desde el puerto de Sevilla, JSV desde Alicante y Suardiaz desde Barcelona, Gandia (Valencia) y Huelva.

"Es decir, hay varias empresas dedicadas a la carga", apuntó. El presidente de Baleària reconoció que en el tráfico de pasajeros entre la Península y Canarias ("que es una línea sometida a obligaciones de servicio público") están solo Armas y el tándem Fred Olsen-Baleària, pero insistió en que "Baleària se va de Huelva y la foto se queda exactamente igual que ahora".

Preocupación en la CNMC

El dueño de Baleària remarcó que la CNMC "no prejuzga" sino que quiere profundizar porque está preocupada. "Casi todo va a una segunda fase" en la CNMC, aseguró. Utor insistió en que pensaba que todo quedaría resuelto en la primera fase al no operar el interinsular canario y dejar la línea de Huelva. "No existe ningún motivo para pensar que no vaya a autorizarse", sentenció

Las líneas que asumirá Baleària con la compra de Armas son el enlace entre Tenerife y Las Palmas (que es la más importante), las rutas entre Las Palmas y las islas orientales (Fuerteventura y Lanzarote), las de las de Las Palmas y las islas occidentales (La Gomera, La Palma y El Hierro), y las conexiones entre Tenerife y La Gomera y El Hierro.

Noticias relacionadas

Adolfo Utor repite desde hace tiempo la necesidad que Baleària tiene de crecer para hacerse fuerte después de que en los últimos años multinacionales como MSC y Grimaldi hayan empezado a competir con ella en su mercado natural, como es sobre todo las rutas con las Baleares, pero también con Marruecos (MSC).