“La recarga colectiva será la única forma eficiente de electrificar miles de plazas”

La movilidad eléctrica desempeña un papel clave en el contexto actual de los desplazamientos. Frente a ese panorama, la compañía ChargeGuru instala puntos de carga para coches eléctricos en garajes comunitarios, edificios de oficias y empresas, empleando para ello una infraestructura de recarga colectiva.

2025 ha sido un año clave para la movilidad eléctrica en España. ¿Qué balance hacéis desde ChargeGuru?

El balance es muy positivo y marca un punto de inflexión. En 2025, España se ha consolidado como el país de la UE con mayor aceleración en la adopción del vehículo eléctrico, superando las 115.000 matriculaciones de BEV, un crecimiento de más del 75% interanual. A nivel europeo, el mercado también se ha recuperado, con un aumento cercano al 26% y una cuota de mercado próxima al 17%.

Para ChargeGuru, este crecimiento se ha traducido en una demanda sin precedentes de infraestructuras de recarga. Gestionamos ya más de 25.000 edificios en Europa y confirmamos que la recarga en entornos colectivos se ha convertido en la base de la movilidad urbana, al integrarse allí donde el coche pasa más tiempo: el hogar y el trabajo.

¿Cómo ha evolucionado la mentalidad en comunidades de vecinos respecto a la recarga?

Se aprecia un cambio claro. Los administradores reciben cada vez más solicitudes y entienden que la instalación individual, aunque legal, no es escalable a largo plazo por limitaciones técnicas y de potencia. Por ello, la recarga colectiva gana protagonismo como solución ordenada y sostenible. Nuestro modelo, ya implantado en más de 200 edificios residenciales en España, se percibe como una alternativa sin derramas, llave en mano y que revaloriza el inmueble.

¿En qué consiste la solución de recarga colectiva de ChargeGuru?

La diferencia clave es la visión de futuro. Creamos una infraestructura común preparada para todo el edificio desde el primer día, con un contador y cuadro eléctrico exclusivos para la recarga. ChargeGuru asume la inversión inicial y ofrece el servicio mediante un modelo de suscripción mensual: solo pagan los usuarios que recargan, sin coste para la comunidad ni para los vecinos sin coche eléctrico.

La gestión inteligente de la potencia garantiza un reparto eficiente y seguro, permitiendo que el sistema crezca con el tiempo. Es un modelo ya probado en Europa, con 2 millones de plazas preparadas para la electrificación.

ChargeGuru Edificios Oficinas / ChargeGuru

¿Qué ventajas aporta a una comunidad frente a instalaciones aisladas?

Elimina barreras económicas y técnicas: no hay derramas, el sistema es escalable y evita obras repetidas. Además, permite la recarga en parkings donde la instalación individual es inviable, por no haber contadores individuales, como en aparcamientos sin viviendas encima o de concesión municipal. A esto se suma un servicio integral con mantenimiento, asistencia, seguro y una gestión simplificada para los administradores, mientras que los usuarios controlan su consumo desde la app de ChargeGuru.

¿Este modelo es aplicable al entorno corporativo?

Sí. Disponemos de una solución específica para edificios de oficinas sin inversión inicial para la propiedad. Cada empresa inquilina se suscribe según sus necesidades y dispone de un punto de recarga de uso privado. Esto evita conflictos de disponibilidad y facilita la electrificación de flotas.

Además, ayuda a cumplir la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), transformando una obligación normativa en una oportunidad para revalorizar el activo y mejorar la retención de inquilinos.

Mirando a 2026, ¿qué tendencias marcarán el mercado?

La clave será la integración total: el usuario busca un servicio automático, sencillo y sin fricciones. En el ámbito residencial, la recarga será un servicio básico del parking. En el corporativo, crecerán las soluciones que integran la carga en la oficina y en el hogar del empleado, con sistemas de compensación automática. El objetivo es que la energía siga al vehículo allí donde esté.

¿Qué papel juega la gestión inteligente en vuestra propuesta?

Es el núcleo de nuestro valor. No vendemos solo cargadores, sino tranquilidad: una red segura, escalable y bien gestionada, respaldada por un equipo técnico especializado que acompaña al cliente en todas las fases del proyecto.

¿Cómo imaginas los garajes dentro de cinco años?

Serán espacios totalmente electrificados y digitalizados, auténticos nodos energéticos. La recarga colectiva será el estándar, ya que es la única forma eficiente de electrificar miles de plazas. En ChargeGuru aspiramos a que miles de edificios en España sean ejemplo de cómo la tecnología puede simplificar la vida cotidiana.