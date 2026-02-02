Adif pide suspender el tráfico nocturno de alta velocidad entre Madrid-Barcelona por mantenimiento y Renfe suprime tres AVE

El gestor público de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha reclamado a Renfe, Ouigo e Iryo la suspensión del tráfico nocturno en las líneas de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid-Barcelona, con el objetivo de llevar a cabo obras de mantenimiento en las vías.

"Con el objetivo de disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, Adif ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura", afirman fuentes del gestor público.

Según los detalles aportados por Adif, esta medida afectará únicamente al corredor entre Madrid y Barcelona, y permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif "desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".

Renfe e Iryo cancelan trenes: ofrecen indemnizaciones y reubicaciones

Las operadoras se han visto obligadas a cancelar viajes a partir de las 20.00 horas este lunes entre la capital y Barcelona. En concreto, fuentes de Renfe han informado que se suprimirán tres trenes AVE entre el corredor de Madrid-Barcelona, como consecuencia de la suspensión. Entre ellas, los trenes afectados son AVE Madrid-Barcelona que sale de Puerta de Atocha a las 20.27 horas, el AVE Madrid-Barcelona (21.07 horas) y Barcelona-Madrid (21.05 horas). Además, Renfe ha explicado que la venta de billetes para los trenes suprimidos permanecerá bloqueada de manera temporal, mientras siguen en vigor las medidas.

“Renfe está informando a los clientes de su nuevo tren, coche y plaza, derivado del proceso de reubicación automática”, han añadido. “Se les ofrecerá la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades”, concluyen desde la operadora pública.

Desde Iryo no han precisado cuántos trenes han sido afectadas por las medidas, aunque también está ofreciendo a sus clientes "reubicación o cancelación con devolución del dinero". En concreto, fuentes de Iryo han explicado a este periódico que la operadora suspendió los últimos trenes de la jornada entre Madrid-Barcelona para “garantizar suficientes tiempos de rotación y el servicio a nuestros viajeros”.

