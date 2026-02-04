El elevado consumo y la gripe aviar disparan el precio de los huevos hasta un 51% en el último año

El precio de los huevos es el que más ha crecido entre los alimentos básicos de la cesta de la compra durante el último año en España, incluida la Comunitat Valenciana. Además, en este arranque de 2026 tampoco se vislumbra una tregua. Los datos detallados del Índice de Precios al Consumo (IPC) revelan que el incremento del coste es sostenido al menos desde 2022 y se ha acelerado especialmente en 2025, con una subida acumulada del 30 % si se compara el valor de la docena de huevos en enero del año pasado y el mismo mes de 2026. En el caso de los huevos medianos (M) -los tamaños que más se consumen junto con los grandes (L)- el incremento interanual crece hasta un 51 % en algunas tiendas.

Los huevos de tamaños medianos fueron el alimento básico que más subió el año pasado, un 38,2% de media, hasta pagarse a más de tres euros la docena; es decir casi un euro más que a finales de 2024. En el lado opuesto se colocó el aceite de oliva, que fue el que más bajó un 27,4% de media, según recoge el estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción. Además, el aumento del precio de los huevos es generalizado en las principales cadenas de distribución, tal como constata la citada asociación al comparar las oferas de venta al público en las empresas Mercadona, DIA, Hipercor, Lidl y ALDI.

Comparativa de precios en algunas cadenas de distribución. Fuente: Facua-Consumidores en Acción / LEVANTE-EMV

El aumento de las cotizaciones se debe en gran medida a una menor producción, tanto en España como en el resto de Europa, provocada por el sacrificio de millones de gallinas ponedoras debido a brotes de gripe aviar (también en Estados Unidos), la reconversión de granjas debido a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que dispara los costes de explotación, así como al encarecimiento de los piensos y de la electricidad.

El IPC alimentario refleja una tendencia inflacionista constante en la cesta de la compra para productos básicos, convirtiendo a los huevos en uno de los que más "castiga" el presupuesto de los hogares. Y varía mucho por tamaño, tipo de crianza (suelo, campero y ecológico) y tienda. Una docena de huevos medianos/grandes frescos puede costar entre 2,80 y 3,30 euros. Los camperos o de gallinas sueltas oscilan entre 3 y 5 € la docena. Los más grandes (XL) o ecológicos aún más, con precios desde 2,20 € por seis unidades hasta más de 4,00 euros, por la docena.

Explicaciones del Gobierno

El Gobierno de España tiene sus explicaciones sobre este subidón. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atribuyó este pasado lunes la responsabilidad principal de la fuerte subida a un "incremento del consumo muy grande" de este producto. Planas sostiene que la causa de la gripe aviar es "un factor que hay que situar" en el contexto, porque se han tenido que sacrificar 2,8 millones de gallinas ponedoras, pero España tiene un censo que ronda los 50 millones. "Lo que hay es un incremento de consumo muy grande, de más del 20%", afirmó. En su opinión, se ha acelerado la demanda porque "es una proteína muy popular", y si hace años había contraindicaciones de un consumo excesivo por el colesterol, "ahora lo están recomendando los dietistas" y la ingesta se ha acelerado.

España mantiene su posición como tercer productor de huevos de la Unión Europea (UE), con un 14% de la producción total comunitatia y 1.169 millones de docenas producidas en 2014, según un informe de la patronal Inprovo. El sector avícola de puesta genera 2.130 millones de euros y aglutina el 7,8% del valor de la producción ganadera estatal. Genera 15.000 empleos directos y cerca de 60.000 indirectos.

Alimento estable

En línea con los razonamientos esgrimidos por el ministro Planas, según los últimos datos de la consultora NIQ, los huevos han demostrado ser un producto de lo más resiliente. Este alimento se ha convertido en el fresco con mayor crecimiento en consumo en España, desafiando la fuerte subida de precios. Así las cosas, "su demanda no solo no se ha resentido, sino que ha avanzado por encima del resto de categorías de frescos y se consolida como uno de los alimentos más estables de la cesta de la compra. El consumo de huevos ha crecido a mayor ritmo que el de otros productos frescos en un contexto marcado por la inflación alimentaria", destaca el informe de NIQ.