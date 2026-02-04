Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los maquinistas mantienen la huelga entre el 9 y 11 de febrero y Transportes vuelve a citar a los sindicatos este jueves

Transportes califica de "positiva" la reunión con los sindicatos aunque no logra desconvocar la huelga entre el 9, 10 y 11 de febrero planteada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF)

Óscar Puente, ministro de Transportes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

Monique Zamora Vigneault

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado por altos cargos de Adif y Renfe, no ha logrado paralizar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario. No obstante, Transportes ha calificado de "positiva" y precisa que se aplaza el diálogo hasta mañana, cuando Puente volverá a reunirse con los sindicatos.

Fuentes de Transportes han explicado que el encuentro "ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálago en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo". Además, señalan que ambas partes "se han emplazado a continuar con las conversaciones".

El rechazo por parte de los sindicatos llega en medio de varias semanas de tensión en el ferrocarril y mientras persisten retrasos en Rodalies. El ministro, junto a varios altos cargos de Adif y Renfe, no ha podido alcanzar un acuerdo con los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) y Semaf, el primer sindicato en convocar la huelga. Así, los tres grupos han convocado una huelga de transporte generalizada entre los días 9, 10 y 11 de febrero. El motivo ha sido la muerte de tres maquinistas en los trágicos siniestros en Adamuz (Córdoba) y en Gélida (Barcelona).

La huelga, que está prevista para la totalidad de las tres jornadas, se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes mientras exigen "garantice la seguridad y la calidad del sistema", según el comunicado del SEMAF. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión que se extiende dentro de toda la red: con Rodalies bajo presión y mientras persisten incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.

En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Aunque el parón amenaza cerrar los servicios previstos de las tres operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo, también paralizará el transporte de mercancías. Entre ellos, Renfe Mercancías y varios operadores logísticos privados, entre ellos, Medway, Captrain, Redalsa, Transervi y Tracción Rail. Los sindicatos exigen "un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema". El paro de movilidad también implicará grandes cambios en los planes de viajeros en todo el país y afectará las líneas de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías.

