Adif recibió 4.350 millones de fondos europeos, casi lo mismo que el resto de grandes perceptores juntos

Adif y Adif Alta Velocidad, las dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes encargadas del mantenimiento y gestión de la infraestructura ferroviaria, han sido los mayores receptores en España de fondos europeos. En concreto, en conjunto, ambas entidades han recibido 4.354 millones de euros de los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 31 de octubre del pasado año. Adif es el mayor perceptor de este dinero "finalista", según la terminología europea (a fondo perdido, en realidad) dentro de un listado de cien entidades públicas y privadas –que se han llevado entre todas 5.492 millones millones– y entre las que se encuentran, con cifras muy inferiores, Iberdrola (242 millones), la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), con 187 millones, el Sistema Andaluz de Salud (118 millones) o Seat (76 millones). Hay que tener en cuenta además que un perceptor no es necesariamente el adjudicatario del dinero, sino el vehículo para canalizar los fondos y ejecutar inversiones, lo que es más evidente aún en el caso de Adif, que canaliza estos fondos vía empresas o contratas.

Según la información disponible, Adif (el gestor de las infraestructuras ferroviarias) en concreto ha percibido 2.262 millones de euros, mientras que las cuantías entregadas a Adif Alta Velocidad (el gestor dedicado al AVE) ascienden hasta los 2.091 millones. Los recursos de ambas firmas se han invertido en la red de cercanías y convencional, corredores estratégicos y alta velocidad, seguridad y digitalización, y medidas de descarbonización. En su información sobre la financiación europea, Adif sitúa buena parte de estas actuaciones en los componentes 1 y 6 del Plan, que se orientan a inversiones en la Red Transeuropea de Transporte, con nuevas infraestructuras en los corredores Atlántico y Mediterráneo, y la modernización de las ya existentes, respectivamente. El papel de Adif está siendo cuestionado a raíz del trágico accidente de Adamuz, que se ha cobrado 46 víctimas mortales, entre acusaciones de haber relajado la supervisión y el mantenimiento de las obras de alta velocidad al no haber destinado suficientes recursos. Como ha publicado El Periódico, España destina a mantenimiento de la red de alta velocidad algo más que la media europea, pero está por debajo de países de referencia de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia.

Estos fondos "son finalistas", es decir, no son préstamos, sino ayudas a fondo perdido y todas se han destinado a proyectos que o bien están ya ejecutados o están en ejecución, confirman fuentes del administrador ferroviario. A estas cuantías se podrían sumar otros 559 millones que percibió el Ministerio de Transportes a título propio para los mismos fines: invertir en movilidad sostenible. Las cifras percibidas por Adif de Europa son de gran magnitud, teniendo en cuenta sus volúmenes habituales de licitación: por ejemplo, en 2025 sacó a concurso proyectos por valor de 2.992 millones, según la patronal de las grandes constructoras, Seopan. Si se tiene en cuenta el volumen total, entre los ejercicios 2021 y 2025 este importe asciende hasta los 18.546 millones.

Con los fondos NextGenerationEU, Adif y Adif AV han financiado en concreto actuaciones del llamado Componente 6, es decir, aquellas orientadas a construir nueva infraestructura ferroviaria y modernizar la existente en los Corredores Atlántico y Mediterráneo, que se consideran red transeuropea de transporte. En alta velocidad, una parte relevante se concentra en el Corredor Mediterráneo, impulsando la la conexión entre Murcia y Almería en los tramos como Murcia–Lorca, Lorca–Almería, Pulpí–Águilas o Murcia–Lorca, además de la implantación del ancho estándar en el tramo Valencia Nord–Valencia Joaquín Sorolla, clave para la continuidad de la alta velocidad en ese nodo.

En el Corredor Atlántico y en la red de alta velocidad ya en servicio, los fondos NextGenerationEU se ha destinado a reforzar seguridad e interoperabilidad: por ejemplo, nuevas salidas de emergencia en túneles de la línea Vitoria–Bilbao–San Sebastián, a actuaciones asociadas a la conexión Burgos–Vitoria y a la línea de alta velocidad entre Madrid y Asturias a su paso por la Variante de Pajares. Por otro lado, se han financiado obras de remodelación de grandes ejes como la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, en la que se ha producido el grave accidente ferroviario que ha causado 46 víctimas mortales en Adamuz, provincia de Córdoba. Sin embargo, algunos de estos proyectos no solo recibieron fondos NexGenerationEU, sino también, por ejemplo, en el caso de esta última línea, hasta 111 millones de euros de la Comisión Europea y un préstamo de 90 millones del Banco Europeo de Inversiones, según ha informado el Partido Popular Europeo.

En el caso de cercanías y red convencional, con fondos europeos se han financiado actuaciones como las obras para mejorar la evacuación y ventilación en caso de incendio en la estación subterránea de Cercanías de Getafe Centro, en Madrid; la sustitución del pavimento de andenes en la estación de Passeig de Gràcia, en Barcelona; los primeros pasos de la construcción de la nueva estación de Parla Norte, también en la capital; la sustitución de motores de agujas en Cercanías de Bizkaia, actuaciones asociadas a la duplicación de vía de la línea R3 de Barcelona o proyectos de incremento de capacidad en el entorno de Pinar de las Rozas–Las Matas y de ampliación de Cercanías hacia Soto del Real, ambas en Madrid. Ligado al ferrocarril —pero ajeno al tráfico—, ADIF ha invertido en la instalación de más de un millar de puestos de recarga de vehículo eléctrico en 80 estaciones y cerca de medio centenar de plantas solares en cubiertas y marquesinas.