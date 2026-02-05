Transportes no logra frenar la huelga de maquinistas y retomará el diálogo con los sindicatos en las próximas reuniónes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha logrado sosegar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) a partir de la próxima semana, aunque fuentes del Ministerio han indicado que "retomarán" las discusiones a lo largo de los próximos días. Fuentes de Transportes han señalado a este periódico que la negociación se ha reactivado este jueves "con tono constructivo", lo que implica que el Ministerio tiene esperanzas de desconvocar el parón este jueves.

La primera reunión no ha dado frutos. Los sindicatos, liderados por el SEMAF —la primera en llamar el paro— han mantenido la interrupción de los servicios previstos. El sindicato de los maquinistas, que representa el 85% de estos trabajadores en el sector ferroviario, convocó la huelga hace una semana donde exigen "que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red" tras la muerte de tres maquinistas en los trágicos siniestros en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La amenaza de un cierre total del transporte ferroviario llega después de semanas de atascos, retrasos e incidencias en la red.

Puente ha señalado, a través de una publicación en la red social X, que sigue en marcha "la búsqueda de soluciones conjuntas de cara al futuro". Fuentes del Ministerio han explicado que "valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos y continuaremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo", además que "las conversaciones van a continuar, por tanto, en esa dirección con nuevas reuniones entre ambas partes".

Los representantes de los trabajadores han pedido "responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria" entre sus peticiones. Las demandas también son explicítas en cuanto a Rodalies, donde el sindicato precisa que "la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación".

Este parón paralizará el transporte en todas las arterias clave del país. La huelga afectará los servicios previstos en Renfe, Iryo y Ouigo durante estas fechas en Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías (con Rodalies bajo ese paraguas). El paro también se extenderá al transporte de mercancías, por lo que la huelga implica los servicios de Renfe Mercancías, así como las empresas privadas, Medway, Transervi, Captrain, Redalsa y Tracción Rail.

Este jueves, la mesa de negociación cuenta con los altos cargos del gestor ferroviario, Adif, y la operadora estatal, Renfe, sin la presencia de directivos de Ouigo o Iryo. Este jueves, representantes de CC OO, UGT han vuelto a retomar el diálogo, aunque los comités de empresa que se han agrupado a la huelga incluyen CGT, SF y SCF.