El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales

Durante años ha circulado la idea de que, si has sido ama o amo de casa y no has cotizado, “no te corresponde” pensión de jubilación. En España, eso no es del todo cierto: existe la pensión no contributiva de jubilación (PNC), pensada para mayores de 65 años en situación de necesidad. Puedes considerarlo como un regalo de la Seguridad Social o como algo de justicia, pero cuando una ama de casa haya cumplido los 65 años puede cobrar más de 700 euros mensuales.

Quién puede cobrar la pensión no contributiva de jubilación

Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos, como tener 65 años o más, haber residido en España diez años, siendo al menos dos de ellos consecutivos y previos a la solicitud de esta pensión, además de carecer de ingresos propios suficientes. Esto es, no superar el límite establecido anualmente que en 20025 era de 7.905,80 euros anuale para personas que viven solas. En el caso de que haya más convivientes, este número se incrementa.

Según la guía oficial del Imserso, los requisitos básicos son claros:

Tener 65 años o más en la fecha de solicitud.

en la fecha de solicitud. Residir legalmente en España y haberlo hecho durante 10 años entre los 16 años y la fecha de devengo; de esos, 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

y haberlo hecho durante entre los 16 años y la fecha de devengo; de esos, a la solicitud. No superar el límite de ingresos: se considera que hay carencia de rentas cuando los ingresos anuales personales son inferiores al importe anual de la pensión. En 2026, ese umbral es 8.803,20 € al año.

Ojo: si vives con familiares, también se mira el total de ingresos de la unidad económica de convivencia, con límites más altos según el número de convivientes (por ejemplo, 14.965,44 € con 2 convivientes; 21.127,68 € con 3).

Cuánto se cobra en 2026

En 2026, la PNC de jubilación íntegra es de 8.803,20 € al año, lo que equivale a 628,80 € al mes en 14 pagas (12 mensuales + 2 extras).

Además, existe un mínimo del 25% si se aplica reducción por rentas: 2.200,80 € anuales (157,20 €/mes). Tienes que tener en cuenta, además, que estas pensiones son gestionadas por las comunidades autónomas.

Dónde se solicita (dato clave)

Aunque sea una prestación estatal, la gestión y reconocimiento de estas pensiones se realiza, por norma general, a través de las comunidades autónomas (Ceuta y Melilla, por el Imserso).

Y si sí has cotizado: la pensión contributiva

Si has trabajado y puedes acreditar al menos 15 años cotizados (y 2 dentro de los últimos 15), ya estarías en el terreno de la pensión contributiva de jubilación, con reglas de edad y cálculo diferentes.