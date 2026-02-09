La huelga de maquinistas suspende la circulación de al menos ocho trenes en Extremadura

La primera de las tres jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero se está desarrollando en Extremadura normalidad y cancela la circulación de ocho trenes en este primer día de paro en la comunidad.

De momento, como estaba previsto, se ha suprimido esta mañana el tren Alvia que realiza el trayecto Badajoz-Madrid, con salida de la capital pacense a las 6.36 horas y tampoco circulará el último Alvia del día, el Madrid-Badajoz con salida a las 18.40 horas. Se mantienen por tanto, cuatro de las seis conexiones diarias con la capital del país (tres por sentido).

Además, este lunes se han suprimido los cuatro trenes diarios Avant (Media Distancia de altas prestacines) que unen Cáceres y Badajoz tanto por la mañana y por la tarde (dos por cada sentido). Y tampoco operan hoy los dos trenes (uno en cada sentido) del Regional Badajoz-Villanueva de la Serena con ida por la mañana y regreso por la tarde, según informa Renfe a este diario.

Desde Renfe señalan que "la mayoría de los trenes están circulando con normalidad" y en este momento se están cumpliendo los servicios mínimos (del 65% en Media Distancia y el 73% en Alta Velocidad).

Están llamados a esta huelga un total de 140 trabajadores y trabajajoras de Renfe. Los paros afectan a todas las empresas relacionadas con la movilidad ferroviaria, pero en Extremadura los servicios comerciales los ofrece únicamente Renfe. En paralelo, el gestor de infraestructuras (Adif) también opera bajo un esquema de mínimos en tareas clave de mantenimiento para evitar que la huelga comprometa la seguridad y regularidad de la circulación.

Desde CCOO también destacan la operatividad ferroviaria en la región se mantiene estable, "circulando la práctica totalidad de los trenes con las siguientes excepciones específicas".

¿Por qué se convoca la huelga de maquinistas?

Los sindicatos, con SEMAF a la cabeza y con el apoyo de CCOO y UGT, sitúan la seguridad ferroviaria como eje central de estas tres jornadas de huelga. Reclaman más inversión en mantenimiento, revisión de protocolos y un cambio "estructural" que eleve los estándares del sector tras los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reabrieron el debate sobre infraestructura, prevención y respuesta ante emergencias.

Desde CCOO aseguran que las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las organizaciones sindicales continúan abiertas, pero la ausencia de soluciones concretas por el momento mantiene en pie las movilizaciones que, advierten, seguirán vigentes mientras no se produzcan "avances sustanciales".

El sindicato en Extremadura recuerda que las reivindicaciones son mayor inversión en medios técnicos y humanos en aspectos relacionados con la seguridad y el aumento de la inversión en mantenimiento de la infraestructura y de los trenes.

Además, se reclaman protocolos claros ante los graves problemas de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales.

Por último, se demanda una comisión de estudio para saber cómo actuar ante fenómenos ambientales extremos.

Noticias relacionadas

Qué hacer si hay un billete comprado

Renfe ha habilitado la anulación o el cambio sin coste por sus canales de venta para quienes no quieran viajar o tengan su tren afectado. Antes de desplazarse a la estación, conviene comprobar el estado del servicio en la app/web del operador y revisar comunicaciones (SMS o email si el billete está asociado).