Repsol defiende que Venezuela tiene que aumentar su producción de petróleo para prosperar

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, cree que la intervención de Estados Unidos en Venezuela "ha abierto la puerta a una Venezuela mejor". Y más de un mes después de entonces, Imaz defiende que el país necesita "producir más petróleo" para prosperar. "Venezuela tiene que aumentar de forma importante su producción de petróleo", ha afirmado Imaz en el 23 Encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE y Deloitte.

El directivo fue uno de los grandes protagonistas de la reunión celebrada el pasado 9 de enero en la Casa Blanca, en la que participaron una docena de empresas petroleras y en la que se comprometió con el presidente estadounidense, Donald Trump, a triplicar su producción en Venezuela en los próximos dos o tres años siempre que se pueda garantizar la seguridad y la estabilidad de la región. "Después de cuatro o cinco semanas hay dudas que se han disipado", ha reconocido este martes.

En este sentido, Imaz ha añadido que el país necesita "estabilidad económica y social", algo en lo que Repsol "juega un papel importante". La compañía española produce gas natural junto a la italiana Eni, que en un 85% se destina al consumo interno del país latinoamericano. "En los últimos diez años, con muchos años sin cobrar un solo dólar de ese gas, hemos mantenido la producción al mismo nivel para que el país no se caiga y por tanto somos parte de esa solución, tenemos que ayudar a esa estabilización", ha afirmado.

Por otra parte, sobre el desarrollo económico del país, el directivo sostiene que la clave está en los hidrocarburos, al tratarse de una materia prima que abunda en el país. Y considera que Venezuela lo que debe hacer es aumentar notablemente su producción de petróleo para prosperar. "Si hay que cambiar la situación del país acelerando la producción es importante que los que estamos sobre el terreno invirtamos en Venezuela para que esta producción suba y el país tenga un futuro mejor", ha agregado.

El directivo mantuvo su discurso de descarbonizar "con los pies en el suelo" ha tachado de "disparate" gravar con derechos de CO2 a la industria. "Hay que empezar a decirlo, es un disparate. No sirve para descarbonizar, es mentira", ha insistido. "Nos creemos de verdad que alguien que paga en Europa cuatro veces el precio del gas que paga un americano o 2,5 veces precio de la electricidad del americano necesita más incentivos para mejorar la independencia de una empresa. (...) Hablemos claro, los derechos de CO2 es una tasa para celebrar el cierre de las empresas industriales que salen de Europa, se van a la India, se van a Turquía, se van a China o se van al norte de África", ha agregado.