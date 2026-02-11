El Ibex 35 avanza un 0,30% y defiende los 18.100 puntos a la espera de las nóminas en EEUU
Los metales preciosos como el oro y la plata experimentan un repunte, con el oro acercándose a los 5.000 dólares por onza y la plata superando los 83,5 dólares
El Ibex 35 inicia su jornada bursátil con moderadas compras este miércoles y anota una leve subida del 0,30% en la apertura, a la espera de la publicación del informe del empleo en Estados Unidos, elaborada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En la última sesión, los inversores en la Bolsa de Madrid recogieron algunos beneficios después de encadenar varios máximos en las últimas sesiones, aunque el parqué ha logrado aferrarse al umbral de los 18.100 puntos.
En Europa, el mercado sigue bajo presión mientras Wall Street prolonga su postura bajista con respecto al gasto en inteligencia artificial (IA). El resto de los parqués principales amanecen con tono mixto: el Dax, el índice alemán, retrocede un 0,06%; París sube un 0,11%; Milán gira a la baja, mientras que Londres repunta un 0,62%.
En el primer tramo de la sesión, las compañías más beneficiadas son Solaria (+3,19%), Cellnex (+2,47%), Acciona Energía (+2,15%), Puig (+1,89%) y Acerinox (+1,87%). Del lado contrario, las cotizadas más rezagadas son Mapfre (-3,00%) mientras los inversores esperan su informe anual, IAG (-2,64%), ACS (-2,20%) y Aena (-1,30%).
Los metales preciosos han pisado el freno a las caídas prolongadas y vuelven a las subidas: la cotización del oro registra un alza cerca del 1% y vuelve a remontar hacia los 5.000 dólares por onza troy, mientras que la plata se mueve con mayor fuerza, un 4%, hasta superar los 83,5 dólares. Los mercados petroleros ascienden con ligeras subidas este miércoles. El barril del Brent, la referencia europea, sube un 0,80% hasta los 69,38 dólares, mientras que su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) asciende un 0,86% hasta marcar los 64,51 dólares por barril.
En el mercado de cotizaciones, el euro se aprecia contra el dólar hasta marcar los 1,1915 dólares este miércoles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural
- Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio
- Efecto dominó: la salida de Julio Calvo de Vox en Zaragoza pone en bandeja a Natalia Chueca la aprobación del presupuesto municipal
- El barrio favorito de Bad Bunny en Zaragoza: 7.000 vecinos y ambiente de pueblo
- El árbitro detenido que fingió ser policía para agredir a una prostituta dirigió tres partidos al Real Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari de la FIBA Europe Cup: De indigno a presentable