Iberdrola defiende que su planta de Núñez de Balboa no provocó la oscilación que llevó al apagón

Iberdrola se defiende. Tanto el informe del Gobierno como el de Red Eléctrica afirman que el apagón del 28 de abril se inicia a las 12.03 horas en una instalación fotovoltaica ubicada en la provincia de Badajoz que tiene un funcionamiento inusual y provoca una oscilación de tensión anómala en la red. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha reconocido por primera vez lo que era un secreto a voces, que esa planta es la central de Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola, pero ha descartado que fuera la causa de la oscilación, ni tampoco del apagón.

"Quiero dejarlo claro, Núñez de Balboa no es la causa de la oscilación, ni la causa del apagón", ha advertido Ruiz-Tagle durante su intervención en la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado. El directivo ha explicado que la planta extremeña recibió la oscilación anómala --que se produce desde las 10.30 horas, según su relato-- y la "acompañó" porque esta central no tiene capacidad de control de tensión, sino que recoge la tensión de la red y la mantiene. Y ha añadido que Red Eléctrica (REE) autorizó este tipo de operativa de Núñez de Balboa en 2019: "El fabricante le preguntó a REE si este inversor le valía y dijo que sí", ha agregado.

Ruiz-Tagle ha asegurado que la compañía se había sentido "vilmente atacada" al ser señalizada como "culpable del apagón" y ha asegurado que "los armarios" de la central "están sellados hasta que se resuelva esta cuestión", a pesar de que ha reiterado que el día del apagón "no se modificó ningún parámetro (en Núñez de Balboa), ni ninguna persona tocó nada". "Ese día el sistema está oscilando porque tiene un problema de amortiguamiento", ha añadido.

Por otra parte, sobre el "experimento" realizado en esa central un año antes al que se refirió la presidenta de REE, Beatriz Corredor, en su intervención en la misma comisión en septiembre del año pasado, el directivo ha aclarado que los hechos se dieron el 5 de marzo de 2024, "coincidentemente a las 12.04 horas" como el día del apagón, debido a una "prueba" en la central de Núñez de Balboa que dura 40 segundos y genera una oscilación de 0,8 hercios, pero que no provoca "ni un apagón ni nada".

De hecho, Ruiz-Tagle ha agregado que "ha habido muchos incidentes tras el apagón de grandes caídas de centrales que generaron oscilaciones en el sistema y no ha habido apagones porque ha habido respaldo". Es decir, porque el sistema se rige ahora por un modo de operación que supone que REE tiene a su disposición un mayor número de centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) para evitar un nuevo fallo. Y es que según Ruiz-Tagle "la causa del apagón fue un error de planificación" de Red Eléctrica.

Guerra de cifras

Tanto el directivo de Iberdrola --como horas antes había hecho el presidente de Endesa, José Bogas, en el mismo foro-- ha hecho referencia al informe de la consultora Nera para cuantificar en 1.100 millones de euros el sobrecoste de la denominada 'operación reforzada' desde mayo a finales de año. Sin embargo, REE lo cuantifica en 516 millones de euros, según una nota enviada por la empresa semipública (el Estado cuenta con el 20% a través de la SEPI) este jueves.

Este nuevo modo de operación --que tanto Iberdrola como Endesa han afirmado que debería ser el modo de operación que estaba en marcha para evitar el apagón el 28 de abril-- se traduce en la práctica en una operación diaria con menos renovables y más gas, lo cual supone un incremento de los ingresos para las empresas en detrimento del bolsillo de los consumidores porque la generación con gas es más cara que con renovables. Según Bogas, en el caso de Endesa ese modo tiene un coste para su compañía de 200 millones de euros y le repercute unos ingresos de 30 millones de euros.