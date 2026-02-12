RESULTADOS
Mapfre dispara su beneficio un 19,6% hasta alcanzar un récord de 1.079 millones al cierre de 2025
La aseguradora eleva su retribución a los accionistas tras marcar la cota de los 1.000 millones por primera vez
Mapfre ha alcanzado el hito de los 1.000 millones de euros de beneficio y se une a un puñado de empresas del Ibex 35 que han logrado llegar al timón. El grupo lo ha logrado tras elevar su rentabilidad un 19,6% al cierre del ejercicio de 2025 y lograr un beneficio de 1.079 millones de euros, según ha comunicado la aseguradora a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. El repunte se debe en gran medida a la evolución de las primas ingresadas, que aumentaron un 3,6% hasta marcar su máximo histórico de 29.145 millones de euros. Si se descarta la depreciación de divisas de mercados emergentes, las primas repuntaron un 7,8%.
El repunte en su rentabilidad ha llevado el grupo a premiar a sus accionistas con un dividendo histórico de 0,18 euros por título, lo que supondría un pay-out del 51,4%. "Por primera vez, hemos superado los 1.000 millones de euros de beneficio neto, y aumentamos la retribución a nuestros accionistas por quinta vez consecutiva en los últimos tres años", ha manifestado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, este jueves. El consejo de administración de Mapfre ha citado a sus accionistas el próximo 13 de marzo, para plantear la renovación del cargo de Huertas y aprobar el reparto de dos dividendos, según ha informado la aseguradora a la CNMV tras los resultados.
Los sólidos resultados llegan después de un ejercicio condicionado por la evolución de la siniestralidad, sobre todo en los segmentos de autos y multi-riesgos, además del aumento de eventos climatológicos en la Península. El negocio español ha sido el más rentable, y aportó 450 millones de euros al beneficio neto tras alcanzar un récord histórico en primas de los 10.000 millones de euros. Además del negocio en España, la que mantiene el mayor peso en su cartera, Mapfre cuenta con presencia en América Latina, Estados Unidos, además de Europa (Portugal e Italia).
El grupo lleva varios ejercicios experimentando crecimiento veloz, sobre todo en el negocio de las primas. En 2024, Mapfre obtuvo un beneficio neto de 902 millones, lo que implicó un crecimiento de doble dígito del 32% en comparación con el ejercicio anterior en gran medida al tirón de las primas.
