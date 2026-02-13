Los accidentes laborales mortales bajaron un 11,1% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Un total de 735 personas perdieron la vida durante su jornada laboral a lo largo de 2025. Dicha cifra refleja un descenso de la siniestralidad laboral con consecuencias mortales del 11,1% respecto a la registrada el año anterior. Una evolución positiva que tiene lugar en un contexto de crecimiento de la ocupación, si bien todavía no suficiente como para bajar de la cota de dos trabajadores fallecidos al día.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes los datos de accidentes de trabajo del global del ejercicio de 2025. Los mismos reflejan una evolución mayoritariamente positiva y una mejora de la seguridad en las empresas. Hay menos accidentes que acaban causando baja de trabajadores y también menos accidentes con consecuencias mortales. Entre enero y diciembre de 2025 la autoridad laboral registró un total de 1,1 millones de siniestros, sobre una población trabajadora de alrededor de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. La mitad no derivaron en una baja del trabajador nueve de cada díez tuvieron la calificación de "leve", a ojos de la autoridad laboral. El número total de accidentes se ha reducido en un 1,5% respecto a los 12 meses precedentes.

Evolución de la siniestralidad laboral

La siniestralidad mortal ha bajado en todos los sectores, si bien con especial intensidad en construcción, agricultura e industria manufacturera, que a su vez son, históricamente, los que más siniestros registran en proporción a la población que emplean. Ello explica que, como viene siendo habitual, la mayoría de decesos se producen entre hombres, que entre las mujeres, hasta el punto de que se registraron 10 veces más fallecidos varones que mujeres en accidentes de trabajo. Y es que ellos copan esos sectores más peligrosos. Por edad, la mayoría de muertes se concentran entre los mayores de 50 años.

Por comunidades autónomas, Andalucía fue el territorio que más siniestros mortales registró, con un total de 121 fallecidos, seguido muy de cerca de Catalunya, con 119 muertos en los centros de trabajo. Y, por colectivos, el número de siniestros entre los autónomos ha caído sustancialmente más durante el último años (13,1%) que entre los asalariados (-0,6%).

Salud mental infradetectada

La inmensa mayoría de accidentes laborales registrados son derivados de lesiones físicas, como esguinces, heridas y conmociones, por ese orden en volumen de bajas registradas. La detección de problemas psicológicos derivados directamente del trabajo se mantiene estancado, pese al repunte de bajas comunes que año a año registra la Seguridad Social. Durante 2024, la Seguridad Social emitió un total de 851.751 partes de baja derivados de dolencias psicológicas, mientras que la autoridad laboral solo registró, en ese mismo periodo, un total de 858 bajas por problemas directamente derivados del trabajo. Es decir, solo el 0,1% de las bajas por salud mental se acredita que son consecuencia directa de las condiciones laborales de los trabajadores.

Pendientes de la nueva ley de prevención de riesgos

El Ministerio de Trabajo ha actualizado este viernes los datos de siniestralidad laboral. La publicación de la estadística ha coincidido la misma semana en la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha firmado con CCOO y UGT su proyecto de ley para renovar la ley de prevención de riesgos laborales. La normativa lleva tres décadas sin cambios de calado y desde el Gobierno se proponen aumentar las obligaciones de las compañías para vigilar problemas crecientes, como la salud mental, infradetectada, o los nuevos riesgos vinculados con la crisis climática.

Trabajo ha logrado el apoyo de los sindicatos en su proyecto, pero no así el de la patronal, con quien estuvo año y medio negociando, finalmente sin éxito. Díaz ha logrado el aval de las centrales a un texto genérico que todavía deberá de acabar de concretar y presentar en primera vuelta en el Consejo de Ministros. El trámite del proyecto será largo, no está claro que cuente los apoyos necesarios para prosperar en el Congreso y hay voces que dudan que le quede suficiente tiempo a la legislatura como para que sus potenciales cambios entren en vigor.