Competencia da una semana a Red Eléctrica para publicar la capacidad disponible en su red

Una semana. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica --el gestor de las líneas de alta tensión de España-- para detallar qué nudos de la red eléctrica tienen capacidad para conectar a nuevos consumidores, según ha informado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

La empresa semipública (el Estado tiene el 20%) debía haber publicado el mapa con la disponibilidad de la red de transporte el 2 de febrero, pero pidió un aplazamiento de tres meses alegando "falta de acuerdo" con las distribuidoras, así como la falta de una normativa para calcular esa capacidad.

El organismo regulador ha rechazado esa prórroga porque cree que en tres meses no se lograría ni una cosa, ni la otra. Y exige a la empresa que dirige Beatriz Corredor a presentar la capacidad disponible en la red de transporte antes del 20 de febrero a las 12 horas.

Eso sí, la CNMC advierte que la información publicada no será estática, sino que evolucionará con el paso del tiempo, a medida que aumenten los acuerdos en entre las distribuidoras eléctricas y Red Eléctrica y se aplique "la normativa relativa a los huecos de tensión".

El problema está en lo que se denomina "nudos frontera transporte-distribución", que son los puntos físicos de interconexión entre la red de alta tensión (gestionada por el operador del sistema) y las redes de media y baja tensión (gestionadas por empresas distribuidoras). Es decir, donde la energía deja de ser transportada a grandes distancias y comienza a distribuirse a los consumidores finales.

Y el problema es que las compañías distribuidoras se han encontrado que en algunos de esos puntos hay menos capacidad de la que las propias compañías habían asignado a sus clientes. El motivo es que la fórmula para calcular esa capacidad que utiliza Red Eléctrica es más conservadora que la que utilizan las empresas distribuidoras, lo que hace que la potencia disponible en cada uno de los puntos de la red se haya reducido y haya abierto una nueva batalla entre las compañías y el operador y transportista del sistema eléctrico.

Para dar la "máxima transparencia", la CNMC exige la publicación de los mapas con la capacidad disponible y pide a Red Eléctrica a diferenciar en su publicación entre aquellos nudos sin acuerdo y aquellos que presentan capacidad nula. Además, solicita tanto al gestor de la red de transporte como a las compañías distribuidoras a que "en el plazo de un mes" le trasladen "las causas concretas de la falta de acuerdo" y propongan "posibles soluciones".

"Una vez efectuada esta primera publicación, se deberán publicar los mapas de capacidad mensualmente de acuerdo con lo regulado en la Resolución de 1 de diciembre de 2025. En cada publicación mensual se deberá advertir expresamente de que existe un porcentaje de nudos sin acuerdo. También se deberá señalar que los valores podrían variar de forma significativa debido tanto al progreso en la definición de los valores de referencia, como a la normativa aplicable sobre huecos de tensión, especialmente relevante para demandas conectadas mediante electrónica de potencia", añade.