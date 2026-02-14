Esta es la prestación de 200 euros por hijo que el Gobierno pretende aprobar: requisitos y compatibilidad con otras prestaciones

Tras el anuncio de una posible prestación universal por crianza, el Gobierno pretende otorgar hasta 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. La intención de esta medida sería proteger a las familias frente a posibles dificultades económicas, e incluso reducir los niveles de pobreza infantil.

Esta medida se convierte en uno de los principales objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la prestación aún no ha sido aprobada y tampoco cuenta con una fecha oficial para su puesta en marcha.

Los grupos parlamentarios no presentan una posición común con respecto a la medida. En este sentido, partidos como Sumar exigen una aprobación inmediata, mientras que el Gobierno todavía no ha puesto en práctica la prestación.

El apoyo de otros grupos políticos será fundamental

Según las previsiones, cualquier persona podría solicitar la prestación universal por crianza, sin tener en cuenta nivel de ingresos, situación personal, laboral o económica. Por otro lado, aún no se sabe cuál será la fecha oficial para aprobar las ayudas económicas. El principal inconveniente para aprobar esta medida e incorporarla en los Presupuestos Generales del Estado es la falta de apoyos.

De hecho, según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, la intención era integrarla en los presupuestos del año pasado, aunque no tuvo éxito. En este caso, el voto favorable de agrupaciones políticas como Junts es clave para que la prestación pueda salir adelante.

Qué requisitos son necesarios para solicitar la ayuda

En cuanto a los posibles requisitos para solicitar la prestación por crianza, aún no existe una decisión oficial. Por el momento, cualquier familia con hijos menores de 18 años, ya sea monoparental, puede acceder a la ayuda. Aun así, no se descarta una implementación gradual de la medida, desde edades más tempranas hasta llegar a los 18 años.

Un factor importante es que no será necesario ser español, bastando únicamente con poseer residencia legal en España. Lo fundamental será acreditar la existencia de los miembros de la familia, o por lo menos, la tutoría del menor. Por otro lado, a la hora de cobrar la prestación, los pagos se realizarían en la cuenta bancaria de los solicitantes.

Cuál es la compatibilidad con otras ayudas

Actualmente, la intención es que los pagos alcancen los 200 euros por hijo, aunque también podría reducirse la cifra hasta los 100 euros. Según confirma el Ministerio de Juventud e Infancia, la prestación universal por crianza será compatible con otras ayudas destinadas a personas en situación de exclusión social, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Sin embargo, si hablamos de compatibilidad con otras prestaciones para la crianza, la respuesta no es tan clara. Las fuentes oficiales señalan que, en caso de aprobar la prestación, será necesario reformular otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). El objetivo principal sería proteger a las familias, evitando un acaparamiento de las prestaciones por parte de los usuarios.