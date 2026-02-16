La agencia Moody's mejora la calificación de Grifols de B2 a B1, dos años después del huracán Gotham

El viento empieza a soplar a favor para Grifols. Dos años después de que el fondo de inversión Gotham desatara la tormenta al acusar a la farmacéutica catalana, entre otras cosas, de ocultar parte de su deuda, Moody's ha vuelto a mejorar la calificación de la compañía. Esta es una agencia estadounidense de referencia que establece puntuaciones crediticias, elabora análisis financieros y estima el riesgo de invertir, por ejemplo, en una compañía.

Esta firma llegó a asignarle a la empresa catalana un 'rating' de bono basura (lo que se identifica, técnicamente, como B3), que el mercado identifica como que hay un elevado riesgo de impago. En mayo del año pasado, esta puntuación mejoró a B2 por haber presentado un crecimiento importante en ingresos y rentabilidad, y por haber demostrado una gestión empresarial más eficiente, detallaba la firma estadounidense. Y, nueve meses más tarde, la farmacéutica se encuentra ya en el peldaño B1.

Este ascenso, difunde este lunes Grifols en un comunicado, "refleja el desempeño operativo continuado de la compañía y la fortaleza de sus fundamentales de negocio". "También refleja la sólida posición de mercado de la compañía, su escala y su integración vertical en productos derivados del plasma, aspectos fundamentales en el sector, así como los factores estructurales que impulsan la demanda en la industria y las elevadas barreras de entrada derivadas de la regulación, la fidelidad de los clientes y el buen historial de seguridad de sus productos", prosiguen.

La calificación –agregan– tiene en cuenta, asimismo, el "actual nivel de apalancamiento de la compañía, el nivel de inversión que requiere el negocio y las necesidades de capital circulante". Según la información financiera presentada sobre el tercer trimestre de 2025 (la última disponible), Grifols ingresó un 7,7% más que hace un año (1.865 millones de euros), mejoró un 9,2% su margen bruto (734 millones de euros) y ganó un 245% más (127 millones de euros).

"La decisión de Moody's reconoce la ejecución continuada de Grifols, así como los avances en desapalancamiento y en la mejora del flujo de caja libre, que siguen siendo prioridades para la compañía", valora el director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan.

Sobre todo, porque además de esa subida a B1, la agencia mejora, también, la calificación de probabilidad de incumplimiento de Grifols de B2-PD a B1-PD y su perspectiva, que pasa a ser "estable". "La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody's de que Grifols mantenga un sólido desempeño operativo y una gestión financiera prudente durante los próximos 12 a 18 meses", profundiza el comunicado.

"Grifols mantiene su firme compromiso con la excelencia operativa, la innovación en terapias derivadas del plasma y la disciplina financiera, pilares que sustentan su compromiso a largo plazo con la salud de los pacientes, el crecimiento sostenible y la creación de valor", concluye el documento.