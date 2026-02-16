Directo | Sánchez presenta el nuevo fondo soberano 'España Crece', que busca mantener el impulso inversor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes el fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

En este acto de presentación intervendrán el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y a él asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sara Aagesen; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior; Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Educación, Milagros Tolón, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Bajo el nombre 'España Crece', este fondo soberano va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

Se estima que esa base de 10.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación europeo-- va a incrementar el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con lo que será capaz de movilizar en torno a 60.000 millones de manera directa.

Así, cuando se añade la movilización de fondos por parte de las entidades y del sistema bancario se estima que la inyección total del nuevo fondo soberano podrá llegar a los 120.000 millones para dedicarlos a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Con todo, será el Instituto de Crédito Oficial el que movilizará esta financiación, a través del incremento de esos 10.500 millones de su capital, y lo que se hará es fomentar que haya la posibilidad de que otros actores puedan invertir allí donde el fondo quiere poner el acento.

Críticas del PP

Aunque no se ha detallado aún el fondo, desde el Partido Popular ya lo han calificado de "humo y propaganda y ha alertado de que el Ejecutivo puede utilizar este instrumento para entrar en determinadas empresas.

Para el PP, esta iniciativa del Gobierno "no es realmente un fondo soberano" y ha advertido de que no va a ayudar al crecimiento económico español, sino que lo que busca es de intentar salvar la devolución de esos más de 10.000 millones de euros de los créditos vinculados a los fondos europeos de recuperación.

"Básicamente, es un movimiento a la desesperada del Gobierno para intentar evitar que la cifra --de devolución de préstamos europeos-- sea más gorda de lo que ya es y al mismo tiempo generar un instrumento financiero para hacer con él lo que estime", ha alertado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal.