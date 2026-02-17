Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

Según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada

Un tren de alta velocidad.

Daniel Gómez Alonso

Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla, reabierto este martestras un mes cerrado, quedó momentáneamente detenido a la altura de Adamuz (Córdoba). Según ha informado El Confidencial, realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia que, según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.

En principio, se trató de una parada preventiva y el retraso acumulado fue de solodoce minutos, no afectando al resto de circulaciones en la línea.

