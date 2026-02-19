Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importantes para los contribuyentes canarios en 2026

La Campaña de la Renta 2026 llega con cambios clave que todos los contribuyentes canarios deben tener en cuenta para evitar errores y posibles sanciones. La declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 introduce novedades relevantes, desde las fechas de inicio del trámite hasta modificaciones que afectan al IRPF. Todas estas medidas ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La campaña de la Declaración de la Renta 2026 ya tiene preparadas sus principales novedades que centran en medidas de alivio fiscal para trabajadores con menos ingresos, nuevas deducciones y un endurecimiento del control digital, especialmente sobre pagos electrónicos y actividades económicas. Todo ello en un contexto de digitalización casi total del proceso y con fechas ya cerradas para la presentación.

Calendario oficial de la Renta 2026

La Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas clave de la campaña, que vuelve a arrancar en abril y se extiende hasta finales de junio. El calendario queda fijado de la siguiente forma:

8 de abril de 2026 : inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app).

: inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app). 6 de mayo de 2026 : comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’, con cita previa.

: comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’, con cita previa. 2 de junio de 2026 : inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

: inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa. 25 de junio de 2026 : último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.

: último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria. 30 de junio de 2026: cierre definitivo de la campaña.

Además, la Agencia Tributaria avanza un paso más hacia la digitalización total. La presentación en papel prácticamente desaparece y queda limitada a colectivos muy concretos, reforzándose el uso de Renta WEB, la app oficial y la atención asistida con cita previa.

Cambios en la obligación de presentar la declaración

Una de las principales dudas de este año afecta a los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Hacienda ha dado marcha atrás en la obligación generalizada de declarar el paro. De este modo, la nueva norma queda así:

Solo estarán obligados a presentar la Renta quienes superen los límites generales:

22.000 euros anuales con un solo pagador.

con un solo pagador. 15.000 euros anuales con dos o más pagadores.

Se mantienen estos límites introducidos en ejercicios anteriores.

Nuevas deducciones y beneficios fiscales autonómicos

La campaña de 2026 incorpora nuevas deducciones dirigidas a aliviar la carga fiscal de las rentas más bajas y mantiene incentivos ligados a la vivienda.

Entre las principales novedades destacan:

Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con ingresos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales . El importe se reduce de forma progresiva a medida que se acerca a ese límite.

para trabajadores con ingresos del trabajo inferiores a . El importe se reduce de forma progresiva a medida que se acerca a ese límite. Prórroga de las deducciones por eficiencia energética en viviendas. Se permite deducir hasta el 60% de la inversión , con un límite acumulado de 9.000 euros , que puede alcanzar los 15.000 euros en rehabilitaciones de edificios completos.

en viviendas. Se permite deducir hasta el , con un límite acumulado de , que puede alcanzar los en rehabilitaciones de edificios completos. Deflactación y deducciones autonómicas, ampliando tramos y beneficios fiscales, por ejemplo en gastos de dentista, gimnasio u oculista. Estas medidas autonómicas se aplican también en la Renta de este año.

Los autónomos tendrán más control y ajustes automáticos

Para los trabajadores por cuenta propia, la Renta 2026 consolida cambios que ya se venían aplicando. El sistema de cotización por ingresos reales se afianza, con ajustes automáticos de cuotas en función de los rendimientos netos declarados. Además, Hacienda intensifica la vigilancia sobre los ingresos digitales.

Los puntos clave para autónomos son:

