Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo / JuntaEx

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.

En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.

Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.

