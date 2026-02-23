Danone gana un 9,7% menos, por culpa de la crisis de consumo en los lácteos y la caída de ventas de agua embotellada

En pleno proceso de renovación de su consejo de administración y tras la crisis que supuso la retirada de algunos productos de alimentación infantil, el grupo francés de alimentación Danone ha comunicado este lunes que en 2025 obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.825 millones de euros, lo que representa un retroceso del 9,7% respecto del resultado contabilizado por la multinacional un año antes. Las ventas se quedaron en los 27.283 millones de euros, un 0,3% menos, principalmente, por efectos de divisas (-5%) y de perímetro (-0,4%), mientras que la hiperinflación arrojó un impacto positivo del 0,6%.

La facturación aumentó, por su parte, un 4,5% en cifras comparables, que excluyen el tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable, gracias a una subida del 2,1% en los precios y del 2,5% en los volúmenes comercializados. Por regiones geográficas, las ventas aumentaron un 2,2% en Europa, hasta los 9.779 millones de euros, mientras que en América del Norte bajaron un 4%, hasta los 6.316 millones de euros. Después, en Asia, Oriente Medio y África disminuyeron un 1,4%, hasta los 4.444 millones de euros, aunque en China, el norte de Asia y Oceanía repuntaron un 7%, hasta los 3.953 millones de euros. En Latinoamérica se contrajeron un 7,8%, hasta los 2.792 millones de euros.

Los ingresos de la división de productos lácteos se redujeron un 2,3% interanual, hasta los 13.158 millones de euros, pero los del negocio de nutrición especial crecieron un 3,8%, hasta los 9.277 millones de euros. Sin embargo, las ventas del segmento de aguas cayeron un 2,6%, hasta los 4.848 millones. Son resultados, según los analistas, "en línea con lo esperado y con su objetivo (no cuantificado) de mejorar el margen". Tras esta evolución, y a pesar de lo que se ha desincentivado el consumo de los derivados de la leche en los últimos años, se encuentra el "positivo comportamiento de los volúmenes que genera apalancamiento operativo, un 'mix' de ventas más favorable y las mejoras de productividad que más que compensan las inversiones en márqueting y publicidad para mantener el impulso en ventas", concluyen los mismos analistas.

Valoración favorable

"Seguimos obteniendo buenos resultados, ampliando nuestro margen operativo recurrente, mejorando la ratio de beneficios operativos netos y generando un sólido 'cash flow', al tiempo que transformamos la empresa y reinvertimos en capacidades, ciencia e innovación", ha afirmado, en su valoración de los resultados, el consejero delegado de Danone, Antoine de Saint-Affrique. "De cara al 2026, en un mundo que sigue siendo volátil, mantenemos la disciplina y el compromiso total con nuestro enfoque científico y centrado en el consumidor y el paciente", ha agregado.

Así, de cara a 2026, Danone prevé que las ventas comparables se incrementen entre un 3% y un 5%, con los ingresos operativos recurrentes creciendo más rápido que las ventas. Además, se ha mejorado el dividendo, que se abonará el próximo 6 de mayo, en un 4,7%, hasta los 2,25 euros.

Con relación a la retirada de productos de alimentación infantil, la compañía indica que el impacto no es material y que en la medida en que sería producto fabricado en 2025, no tendría un nivel de existencias relevante. Cuando finalicen las investigaciones, se cuantificará ese impacto. Más allá de esto, la empresa teme una cierta desaceleración de las ventas en el primer trimestre de 2026, de en torno al 0,5% o el 1% en ventas del grupo.