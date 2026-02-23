La Seguridad Social lo desmiente: con 15 años cotizados no te aseguras la pensión y falta un requisito imprescindible que muchos pasan por alto

Muchas personas creen que alcanzar 15 años cotizados garantiza automáticamente el acceso a la pensión de jubilación contributiva. Sin embargo, la normativa de la Seguridad Social establece una condición adicional que resulta determinante y que, en la práctica, puede impedir el reconocimiento del derecho si no se cumple.

No es suficiente con acumular 15 años de cotizaciones para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Ese periodo constituye el mínimo legal —conocido como carencia genérica—, pero la legislación española exige además una carencia específica: al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación.

Este requisito, recogido en el artículo 205.1.b) de la normativa de la Seguridad Social y explicado en sus guías oficiales, busca vincular la pensión a una actividad laboral relativamente reciente. En términos prácticos, significa que una persona que trabajó durante 15 años hace décadas, pero que no ha vuelto a cotizar en el tramo final de su vida laboral, podría quedarse sin derecho a pensión contributiva, pese a cumplir el mínimo total.

Qué implica este requisito en la práctica

La consecuencia más directa es que no basta con mirar el total de años cotizados, también importa cuándo se produjeron esas cotizaciones. Por ejemplo, alguien que acumuló 15 años hasta 2005 y no volvió a cotizar después no cumpliría la carencia específica si se jubila hoy. En cambio, quien haya cotizado al menos dos años dentro del periodo reciente sí podría generar el derecho.

La Seguridad Social recuerda que este filtro evita que cotizaciones muy antiguas, desconectadas de la situación laboral actual, den acceso automático a una prestación contributiva. Además, cumplir el mínimo solo permite acceder al derecho. La cuantía de la pensión dependerá del total de años cotizados y de las bases de cotización acumuladas.

Quienes no alcancen estos requisitos pueden explorar alternativas como la pensión no contributiva —que sube un 11,4% en 2026—, sujeta a condiciones de edad, residencia e ingresos.

Noticias relacionadas

Entender estas reglas resulta clave para planificar la jubilación y evitar sorpresas. Revisar el historial de cotización y utilizar los simuladores oficiales permite anticipar si se cumplen los requisitos legales antes de iniciar el trámite.