Telefónica España acelera su crecimiento y logra su mejor año en casi dos décadas

Telefónica España se confirma como la principal filial de la corporación y lo hace con unos resultados récord. Y es que la compañía ha conseguido su mejor desempeño comercial desde 2018 y ha firmado sus mejores resultados financieros desde 2008. “Telefónica España cierra un 2025 sobresaliente, con avances históricos a nivel comercial y financiero”, sentencia el grupo en la documentación de las cuentas anual remitidas la CNMV.

Telefónica España obtuvo unos ingresos de 13.012 millones de euros, con un incremento del 1,7%; el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado escaló hasta los 4.691 millones, con un alza del 1,1%; y el flujo de caja operativo después de arrendamientos de la filial fue de 2.525 millones, con un incremento del 2,3%. Es la primera vez que la compañía consigue crecer simultáneamente en el mercado español en estos tres parámetros en casi dos décadas.

La filial española también logró un año récord en su evolución comercial, con el menor churn (tasa de pérdida de clientes) de su historia con sólo un 0,8%, y su capacidad de arrebatar clientes a sus rivales (portabilidades) en máximos históricos. Telefónica España, con sus dos marcas Movistar y O2, consiguió el año pasado arrebatar a sus rivales un récord de casi 200.000 líneas de móvil (con 199.684 portabilidades exactamente), cinco veces más que los 39.546 clientes que logró ‘robar’ a sus rivales en el conjunto de 2024, el primer ejercicio en que el grupo consiguió crecer a costa de otras compañías en España.

Telefónica España, comandada en el último año por Borja Ochoa como nuevo presidente ejecutivo, acelera su ‘boom’ comercial y culminó un 2025 histórico consiguiendo un hecho histórico: arrebatar en el último mes clientes de móvil a todos sus rivales sin excepción. A todos. Incluido el gigante del bajo coste Digi, como desveló este diario. En el mejor mes de su historia en portabilidades, Telefónica registró en diciembre una ganancia neta de más de 25.300 clientes de móvil procedentes de otras operadoras. De todas las operadoras.