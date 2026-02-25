Aena invertirá 1.800 millones en el aeropuerto de Barcelona y 4.500 millones en Madrid hasta 2031

Aena invertirá el 60% de los casi 10.000 millones de euros previstos entre 2027 y 2031 en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, según la información proporcionada este miércoles por el gestor aeroportuario. En concreto, la compañía destinará 1.765,2 millones de euros en Barcelona-El Prat y 4.477,4 millones de euros en Madrid-Barajas. El resto se repartirá entre el resto de 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red.

La inversión en Barcelona es muy superior a la del quinquenio previo (2022-2026), cuando Aena se gastó 280,9 millones de euros, y casi el 20% del total de inversiones previstas por el gestor aeroportuario en todos los aeropuertos españoles. De esta cifra, 1.020 millones de euros corresponde a actuaciones previas a la ampliación del aeródromo, que asciende a un total de 3.200 millones.

En concreto, la compañía semipública (el Estado controla el 51% del capital) ejecutará un tercio de los 3.200 millones de euros antes de 2031 para reformar la terminal 2 y ejecutar una parte del retranqueo de la fachada de la T1, dirigido a dar más espacio "para los viajeros" y para las "nuevas máquinas de revisión de equipajes, que permiten no sacar líquidos y equipajes electrónicos" en el control de equipajes, según ha explicado el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Antes de 2031 también prevé poner en marcha las compensaciones medioambientales derivadas de los cambios en la Red Natura 2000, siempre que se apruebe el Plan Director "entre 2028 y 2029". Mientras que dejará los más de 2.000 millones restantes de la ampliación para los cuatro años siguientes (2032-2035), cuando se construirá la terminal satélite y el alargamiento de la pista.

A los 1.020 millones de euros relacionados con la ampliación se añaden otros 745 millones de euros, que se ejecutarán en el mismo periodo, dirigidos a otras actuaciones generales relacionadas con el mantenimiento, la seguridad la calidad, la sostenibilidad o la tecnología y que, en muchos caso, son "consecuencia de cambios normativos más exigentes", según Lucena.

Por su parte, en Madrid Aena planea invertir 4.477,4 millones de euros hasta 2031, cifra muy superior al quinquenio 2022-2026 que fue de 678,9 millones de euros. De esta cuantía, 2.960 millones de euros corresponden al proyecto de ampliación de Barajas, que asciende a un total de más de 4.000 millones de euros, mientras que el resto corresponden, igual que en el caso de Barcelona, a otras actuaciones 'rutinarias'.

Las principales obras en Madrid serán la ampliación de la terminal satélite y la T4, así como la construcción de un nuevo procesador en las terminales 1, 2 y 3 o la renovación del embarque de estas tres terminales. También la preparación de la infraestructura aeroportuaria para la llegada de la alta velocidad, así como para nuevas líneas de metro y "otras actuaciones necesarias en viales, aparcamientos y plataformas asociadas a los terminales".

Otros aeropuertos

En total, entre Madrid y Barcelona suman unos 6.200 millones de euros, mientras que los 3.700 millones restantes se reparten entre el resto de aeropuertos de Aena en España, que ascienden a un total de 46 aeródromos y dos helipuertos. Destacan reformas para la ampliación de la terminal de Málaga-Costa del Sol (829,7 millones de euros, frente a los 121,9 millones del periodo anterior), Alicante-Elche Miguel Hernández (868,3 millones, frente a los 119,9 millones entre 2022-2026), Bilbao (364,5 millones, frente a los 63,4 millones) y en Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (313,4 millones, frente a los 67,8 millones).

También, la remodelación de la terminal de Tenerife Sur (553,6 millones de euros, frente a los 68,9 millones) Valencia (402,1 millones, frente a los 60,1 millones) o Melilla (45 millones, frente a los 10,5 millones), su adaptación a nuevas normativas en Ibiza (229,7 millones de euros, frente a los 75,9 millones) y Menorca (170,7 millones, frente a los 36,6 millones). Y la adecuación de la terminal junto a la ampliación de la plataforma en César Manrique-Lanzarote (327,4 millones, frente a los 39 millones).

"Lo que propone Aena es transformar en los próximos 10 años los aeropuertos españoles para servir a los viajeros en las próximas tres décadas", ha reiterado el presidente y consejero delegado de la compañía. El gestor aeroportuario ha diseñado una oleada inversora para "atender el tráfico en las próximas décadas" y al mismo tiempo poder mantener "la capacidad actual, la seguridad, los niveles de calidad y la eficiencia del sistema aeroportuario", así como "el compromiso por la sostenibilidad" de su actividad.

Tarifas aéreas

Estas inversiones conllevarán un incremento anual medio de las tarifas aéreas que pagan las aerolíneas de 43 céntimos por pasajero (25 céntimos en el caso de los aeródromos más pequeños que quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos que ofrece el gestor aeroportuario por, entre otras cosas, abrir nuevas rutas) algo que no gusta a las compañías aéreas, que reclaman una rebaja de 90 céntimos. Lucena ha advertido que las declaraciones de las aerolíneas "rozan la frivolidad y la falta de responsabilidad" porque las infraestructuras necesitan estas inversiones para garantizar su seguridad.

"Las aerolíneas proponen infraestructuras muy baratas, excesivamente baratas para ganar más y subestiman la importancia que tienen componentes como el mantenimiento y la seguridad (de los aeropuertos", ha advertido el directivo. "Si luego los aeropuertos no funcionan bien o pasa algo, entonces las aerolíneas dirán que todo es culpa de Aena y se olvidarán de lo que han estado diciendo", ha añadido.