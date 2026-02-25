La CNMV presenta su plan de acción para 2026 con el objetivo de proteger al inversor del riesgo tecnológico

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha presentado hoy su Plan de Actividades para 2026, que detalla las prioridades de actuación y supervisión de la institución en este año. Según el presidente del organismo supervisor, Carlos San Basilio, “el Plan refleja el compromiso de la CNMV con la transparencia, la claridad y la orientación a resultados. Con las iniciativas que planteamos aceleramos el paso para lograr un supervisor que contribuya a hacer posibles las reformas que los mercados europeos precisan".

Este curso de acción se enmarca en el plan estratégico "CNMV 2030: un supervisor para un tiempo nuevo", que el organismo publicó el pasado mes de junio. Este se articula en torno a las nueve prioridades, desarrolladas a través de 32 acciones y 60 iniciativas concretas.

"Con el objetivo de proteger al inversor frente a nuevas formas de comercialización y nuevos productos de inversión, se revisarán los contenidos y los medios con los que se comunica sobre cuestiones como las criptomonedas, las recomendaciones de inversión o productos que se presenten como sostenibles sin serlo. De esta forma, el supervisor quiere trasladar sus mensajes al inversor minorista y, en especial, a los más jóvenes", ha detallado la Comisión.

Entre otras iniciativas, la institución presidida por Carlos San Basilio publicará guías sobre el fraude online, el criptofraude y el uso de la Inteligencia Artificial (IA); llevará a cabo una encuesta sobre fraude financiero en el ámbito de la inversión; impulsará a monitorización sobre la actividad con productos o servicios de inversión en redes sociales y reforzará la supervisión de las entidades de capital riesgo.

Según expone el supervisor, una de las iniciativas que buscará fomentar el acceso del inversor minorista a los mercados de capitales será la puesta en marcha del nuevo Plan de Educación Financiera, que incorporará los objetivos para 2026-2029. A su vez, en 2026 se impulsarán los grupos de trabajo para el seguimiento de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En 2026, además, se llevarán a cabo las medidas concretas de desarrollo del Plan de simplificación de actuaciones supervisoras de la CNMV (publicado en diciembre de 2025) cuyo objetivo es reducir las cargas regulatorias y mejorar la efectividad del marco normativo.

Por último, con el foco en la innovación tecnológica, la CNMV avanzará en el plan de transformación digital (denominado Helix). En 2026 los principales desarrollos serán una política de gobierno del dato y se incorporarán herramientas de IA en toda la actividad, para un desempeño más eficiente de tareas esenciales de supervisión.