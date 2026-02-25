El Santander prevé ganar 20.000 millones en 2028 y más que duplicar el dividendo este año

El Santander ha informado este miércoles, en un comunicado previo a la celebración de su Investor Day, de que prevé mantener su crecimiento estable en los próximos años hasta alcanzar un hito concreto: un beneficio de 20.000 millones de euros en 2028.

La entidad presidida por Ana Botín ha divulgado los puntos clave de su próximo plan estratégico, que se extenderá entre 2026 y 2028. Tomando como referencia los 14.101 millones de euros que ganó en su último año fiscal completo, en 2025, alcanzar dicha cifra supondría elevar un 41,83% el beneficio en los próximos tres años, algo que el banco, a raíz del comunicado, ve plausible.

La nueva hoja de ruta contempla, además, superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, partiendo de la cifra de 180 millones de clientes que exhibió en sus últimas cuentas anuales. Otro de los objetivos planteados por la entidad es lograr que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%; y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.

Premio al accionista

Acompañando todo el crecimiento orgánico del banco, en línea con los años de bonanza que vive el sector financiero en España y Europa, el Santander ha modificado su política de dividendos. El banco mantendrá mantener el 'pay out' -porcentaje del beneficio que se destina a la remuneración de los accionistas- en el 50%, dividendo a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra para los resultados de 2026. A partir de 2027, y con el mismo 'pay out' del 50%, la intención de la entidad es destinar un 35% del beneficio al dividendo y un 15% a las recompras.

En este sentido, la entidad ha adquirido el compromiso de distribuir entre los accionistas los excesos de capital cuando finalice el plan estratégico.

"Nuestro plan estratégico 2026-2028 marca un nuevo estándar de crecimiento rentable, con el objetivo de dar servicio a más de 210 millones de clientes en Europa y América. El crecimiento de clientes, junto con una ejecución disciplinada de ONE Transformation, nos permitirá aumentar los ingresos y reducir los costes de forma estructural, situando la ratio de eficiencia en torno al 36% y el RoTE por encima del 20% en 2028", han sido las palabras de Ana Botín, presidenta del banco.

Dividendo y consejeros

En esta línea, el banco ha informado hoy a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que convoca su Junta General de Accionistas para su celebración el 26 de marzo de 2026, en primera convocatoria, o el 27 de marzo en segunda. Uno de los puntos más importantes del orden del día será la aprobación de un dividendo complementario en efectivo por una cantidad bruta de 12,50 céntimos de euro por cada acción, pagadero a partir del 5 de mayo de 2026.

Noticias relacionadas

Además, se abordará el nombramiento y reelección de varios consejeros. Santander nombrará para el puesto a Deborah Vieitas, presidenta de Santander Brasil, mientras que se reelegirá a Sol Daurella, Gina Díez Barroso, Carlos Barrabés y Antonio Weiss. En otro orden, se aprobará la renovación de PwC como auditor del grupo.