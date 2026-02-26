OHLA vuelve al beneficio y gana 1,7 millones en 2025 tras perder 50 millones un año atrás

El grupo de infraestructuras OHLA ganó 1,7 millones de euros en 2025 por la mejora del margen de construcción, tras perder 50 millones en el ejercicio anterior, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha elevado su resultado bruto de explotación (ebitda) un 36,4 % hasta los 208,1 millones al incluir la división de servicios, mientras que las ventas del grupo ascendieron a 4.021,6 millones de euros, un 3,6 % menos que los 4.172 millones logrados el pasado ejercicio.

La compañía destaca que mantiene su cartera en máximos históricos de 9.735 millones (500 millones más que en 2024, al incluir los servicios) y subraya que, por tercer año consecutivo, ha generado caja positiva, con 76 millones de euros.

En ese sentido, la evolución de la ratio de apalancamiento del grupo es de 1,7 veces, "muy por debajo de las 11,1 veces registradas hace apenas cinco años", señala el grupo, que defiende su esfuerzo para cancelado una deuda de 563 millones de euros desde 2020.

El grupo OHLA insiste en que estas cifras, en especial el beneficio de 1,7 millones, son "especialmente relevantes" pues todavía registran el impacto de los costes de recapitalización que la firma inició en 2024 y concluyó en febrero de 2025, con gastos cercanos a los 21 millones de euros.

Asimismo, la empresa incide en que durante este ejercicio ha "despejado sus incertidumbres" con la resolución obtenida en el proceso arbitral de Sidra y el laudo arbitral favorable emitido por la Cámara de Comercio Internacional emitió, que condena a Qatar Railways Company a pagar un total de 314,9 millones a una sociedad en la que OHLA participa en un 30 %.