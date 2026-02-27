Analistas y fondos critican a Indra por la falta de claridad y de una hoja de ruta en su integración con Escribano (EM&E)

Indra sorprendió con sus resultados anuales de 2025 gracias al plan de rearme español y el mercado así lo valoró con una revalorización de sus acciones este jueves del 21,26% en el Ibex 35. Sin embargo, diferentes analistas y fondos de inversión apremian a la cotizada a acelerar ya la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y cumplir con el mandato del Gobierno para consolidar el sector de la defensa en España. La cotizada elevó sus previsiones de facturación para 2026 hasta los 7.000 millones, pero no aclaró los próximos pasos a dar en la operación con la industrial madrileña que arrancó hace ya más de un año.

“En la reunión con analistas José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la compañía, no ofreció detalles acerca de la posible fusión con Escribano (EM&E), aunque afirmó que Indra sigue trabajando para sacar adelante la operación. En nuestra opinión, esto supone un riesgo de potencial conflicto de interés y la confusa situación a nivel de gestión que gira en torno a la operación nos lleva a mantener nuestra recomendación en neutral”, sostiene el analista de Bankinter, Carlos Pellicer. Desde Banco Sabadell, sostiene que Indra no ofreció "novedades de la compra de EM&E, que se estaría negociando con los accionistas de la compañía según ha anunciado el CEO".

Bank of America, por su parte, cree que la integración con EM&E le “aportaría un potencial adicional” a Indra, aunque reconoce que está consolidando su papel como principal contratista de defensa en España. El banco de inversión estadounidense espera que en su próximo 'Capital Markets Day' de junio la compañía pueda anticipar ventas cercanas a 10.000 millones de euros en 2028 y avanzar en la culminación de la operación con EM&E.

La tecnológica cerró 2025 con un beneficio récord de 436 millones de euros, un 57% más que en 2024, impulsado por el tirón del negocio de defensa y el aumento de la valoración de su participada Tess Defence, que desarrolla los tanques 8x8 Dragón y el VAC para el Ejército español. La compañía tecnológica elevó además sus objetivos para 2026 y fijó como objetivo superar los 7.000 millones de euros de ingresos, con un beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) por encima de 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

Estas valoraciones coinciden también con la carta enviada esta semana por parte del fondo activista estadounidense Third Point al máximo accionista de Indra con el 28% del capital, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para defender la integración de ambas compañías. Third Point irrumpió recientemente en el capital de Indra con una participación significativa, aunque inferior al 3% que obligaría a su comunicación oficial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su misiva, trasladada también al consejo de administración, el fondo advierte de que nuevos retrasos en la operación podrían traducirse en una pérdida de valor bursátil.

El fondo considera que el aplazamiento continuado de la operación se está convirtiendo en una distracción en un momento estratégico clave para la compañía. En su análisis, una integración ágil permitiría mantener el impulso en un contexto de fuerte crecimiento del gasto en defensa en Europa. Por el contrario, frenar la operación podría generar incertidumbre entre inversores y deteriorar la confianza del mercado.

La estrategia de Third Point apunta claramente a una integración vertical plena de EM&E dentro de Indra. El fondo considera que una estructura subsidiaria podría diluir la exposición directa de los accionistas al negocio más rentable y estratégico del grupo.

No se espera que se produzca pronto

Tras la publicación de sus resultados, los accionistas de Indra esperan ahora la auditoría de sus cuentas y que EM&E haga lo mismo, lo que dilatará el proceso de negociación hasta el segundo trimestre del año. Desde la cotizada siempre se ha defendido que el proceso de integración, aunque supone un “conflicto de interés” porque se trata de la compañía familiar del presidente Ángel Escribano, se inició durante la presidencia de Marc Murtra que cambió Indra por Telefónica el 18 de enero de 2025. La operación, de hacerse, se prolongará más de un año y medio en medio del gran esfuerzo inversor del Gobierno de España, que prevé destinar hasta 34.000 millones de euros en los próximos años para cumplir con el compromiso de gasto de un PIB del 2% en Defensa que exige la OTAN.

De los Mozos trabaja con hasta siete opciones ahora mismo y ya se ha reunido con el presidente de EM&E, Javier Escribano. La fusión por absorción a través del pago en acciones, que es la opción preferida de los hermanos; a través del pago en dinero contante y sonante; que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compre directamente la compañía industrial madrileña; que la tecnológica adquiera una posición de control en la industrial -estas dos últimas son las alternativas preferidas por Moncloa-; que Indra adquiera únicamente los negocios de EM&E ligados a la defensa como vehículos, torretas y munición, la la creación de un conglomerado que unificase a ambas sociedades bajo un mismo paraguas y la última, y más novedosa de las propuestas, sería la constitución de una filial de defensa en Indra para aglutinar a Escribano y abrirla a otras empresas del sector.