El Ibex 35 abandona los máximos al ceder más de un 0,2% en la apertura

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una bajada del 0,23%, lo que le ha llevado a alejarse de la cota psicológica de los 18.500 enteros y a abandonar los 18.490 puntos, llegando a situarse en los 18.453,7 puntos a las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de nuevo de la publicación de resultados empresariales.

En el terreno empresarial internacional, Netflix ha informado de que ha abandonado la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros Discovery (WBD) tras haber tomado la decisión de no mejorar su oferta.

En cuanto a los resultados, Amadeus registró un beneficio de 1.335,6 millones de euros en 2025, lo que supone un nueva cifra récord y un 6,6% más frente a los 1.252,7 millones de un año antes, impulsado por el crecimiento de sus líneas de negocio.

De su lado, Acerinox registró pérdidas netas de 40 millones de euros en 2025, en contraste con las ganancias de 225 millones de 2024, mientras que Cellnex también registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar, aproximadamente, por 13 veces los 'números rojos' de 28 millones anotados un año antes, debido a extraordinarios, si bien la empresa ha reafirmado sus previsiones para 2027.

En el plano 'macro' nacional, durante esta jornada se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo estable en febrero en el 2,3%, pero la inflación subyacente escaló al 2,7%.

El INE ha explicado que en este comportamiento ha afectado a la baja el descenso de los precios de la electricidad, que subieron en febrero de 2025, y al alza, los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron más que en febrero de 2025.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Grifols (-6,5%), Indra (-2,23%) e Iberdrola (-1,32%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Solaria (+6,69%) y Acciona (+2,55%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con bajadas del 0,1% para París y del 0,03% para Fráncfort y alzas del 0,2% para Londres y del 0,07% para Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 0,68%, hasta los 71,32 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,84% hasta los 65,77 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1820 'billetes verdes', con un ascenso del 0,2%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,103%.