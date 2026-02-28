El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes

La Seguridad Social permitirá a un grupo de trabajadores jubilarse de manera anticipada a los 56 años, 10 años antes de la edad de jubilación ordinaria. La medida fue anunciada por la ministra Elma Saiz, adelantando la inclusión de 11 nuevas patologías en el listado oficial de discapacidades que permiten acceder al retiro adelantado. La medida, según cálculos del Gobierno, prevé beneficiar a unas 50.000 personas.

Entre las nuevas patologías se incluyen enfermedades comunes como párkinson, espina bífida, enfermedades renales o lesiones medulares, que se se sumarán a otras como parálisis cerebral, esquizofrenia, esclerosis múltiples o síndrome de Tourette. En total, sumadas también las nuevas dolencias incorporadas, en la lista se incluyen hasta 32 referencias.

Ahora bien, para poderse acoger a la medida, la persona debe tener reconocida una discapacidad de un 45% o más. Para quienes tengan esa discapacidad igual o superior al 65% podrán solicitarlo a partir de los 52 años, aunque se les aplicará un coeficiente reductor.

Noticias relacionadas

"Es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo",declaró la ministra Saiz, tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).