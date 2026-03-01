El conflicto entre EEUU e Irán reabre el fantasma del petróleo a 80 dólares y vaticina una apertura defensiva en las bolsas

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con la participación de Israel, vuelve a tensionar el tablero energético y financiero global. El foco inmediato de los mercados es el petróleo, que ya cotiza en torno a los 73 dólares por barril en su referencia Brent tras subir con fuerza en las últimas semanas. La gran pregunta es si el conflicto quedará en un episodio acotado o si derivará en una perturbación estructural del suministro.

El riesgo clave no está tanto en los barriles iraníes (Irán produce menos del 3% del suministro mundial) como en el Estrecho de Ormuz, por donde transitan unos 21 millones de barriles diarios de crudo y derivados. Tal y como recoge Financial Times en un análisis difundido en España por Expansión, el mercado puede absorber la pérdida puntual de crudo iraní, pero no un bloqueo prolongado de esa ruta estratégica.

Petróleo: ¿subida puntual o shock de oferta?

Los expertos consultados coinciden en que la reacción inicial será alcista. Javier Molina (eToro) advierte de que cada escalada en Oriente Medio activa de forma automática una prima de riesgo geopolítica, incluso sin cierre efectivo de Ormuz. La mera amenaza es suficiente para tensionar el precio.

Sin embargo, José Carlos Díez rebaja el dramatismo. No ve el barril en 85 dólares y recuerda que en episodios anteriores la tensión duró horas. A su juicio, estamos en un momento de baja aversión al riesgo y Arabia Saudí tiene capacidad para elevar producción y estabilizar el mercado.

En una línea similar, Javier Santacruz subraya que la diversificación actual de fuentes energéticas amortiguará el impacto. La OPEP, además, se reúne estos días con margen para ajustar oferta si fuera necesario.

Más cauteloso es Arnau Montserrat (C4E.Club), que recuerda que las bolsas están en máximos y el mercado viene de semanas de subida en materias primas. Un repunte sostenido del crudo podría trasladarse a la inflación y reabrir el debate sobre los tipos de interés, un cóctel menos benigno para la renta variable.

En el caso de España, el impacto directo es limitado. La Unión Europea mantiene sanciones sobre el crudo iraní y las importaciones son prácticamente inexistentes. Sin embargo, el petróleo es un mercado global: si el Brent sube por el riesgo en el Estrecho de Ormuz, las refinerías europeas pagan más, aunque no compren un solo barril a Teherán. La diferencia no está en el origen del crudo, sino en el precio internacional. Y ese es el canal por el que podría llegar el impacto, vía carburantes e inflación energética.

Apertura defensiva y rotación sectorial en las bolsas

El consenso apunta a una apertura con sesgo defensivo este lunes. Energía y defensa podrían liderar avances, mientras aerolíneas y consumo sufrirían por el encarecimiento del combustible. También se anticipan flujos hacia el dólar y los bonos.

Desde Bankinter señalan que el frente Irán-EEUU es el único factor fuera del guion macro positivo (empleo sólido y resultados tecnológicos robustos) capaz de romper el optimismo reciente.

El análisis previo de Pedro del Pozo (Mutualidad) ya advertía de que la respuesta iraní más plausible pasaría por ataques indirectos o intentos de presión sobre Ormuz, más que por un enfrentamiento convencional directo.

¿Episodio acotado o cambio de ciclo?

La diferencia es crucial. Si el mercado interpreta el conflicto como un choque puntual, la volatilidad será intensa pero breve. Si, por el contrario, percibe una inestabilidad prolongada en Oriente Medio, el petróleo podría escalar hacia los 80–90 dólares y empezar a afectar expectativas de crecimiento.

Por ahora, el crudo incorpora incertidumbre, no escasez real. El comportamiento de las próximas horas, más que el ruido político, marcará si esta crisis es un sobresalto pasajero o el inicio de un nuevo régimen de riesgo en los mercados internacionales.