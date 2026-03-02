Este es el subsidio al que tienes derecho si has cotizado 90 días o más: cuantía, requisitos y duración

La Seguridad Social tiene varias redes para proteger a las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y a aquellas que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación por desempleo. Es el caso de los trabajadores que hayan perdido su trabajo -por extinción de contrato o despido- sin haber sumado 360 días cotizados, el mínimo en España para cobrar lo que comúnmente se conoce como el paro.

La duración del cobro del paro depende del tiempo cotizado, de tal manera que, entre esos 360 días y 539 días trabajados se corresponden con 4 meses de paro; de 720 a 899 días, 8 meses; de 1080 a 1259 días, un año de paro; y más de 2160 días (6 años), te permiten acceder al máximo, que son 24 meses de paro. La cuantía depende de la base reguladora del trabajador y comienzas cobrando el 70% de esa cantidad y, a partir del día 181, desciende al 60%.

Ahora bien, ¿qué ocurre si no alcanzas el mínimo cotizado? El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla un subsidio específico -llamado de cotizaciones para estos trabajadores, siempre y cuando han trabajado al menos 90 días.

Requisitos

Para acceder a esa prestación hay que cumplir varios requisitos. El primero de ellos es demostrar que no se superan los umbrales de ingresos, establecidos en 915,75 euros al mes, o lo que es lo mismo, el 75% del salario mínimo interprofesional (1221 euros).

No es la única condición. El trabajador deberá carecer de rentas, por ejemplo procedentes de rendimientos inmobiliarios, pensiones alimenticias o incrementos patrimoniales; y no estar en ningún supuesto de incompatibilidad, entre otros. La solicitud deberá presentarse en un plazo de 6 meses tras quedarse en paro. Además, el subsidio puede compatibilizarse con uno o varios trabajos a tiempo parcial, siempre y cuando la suma sea inferior a una jornada completa.

Cuantía y duración

Un trabajador podrá cobrar el subsidio de cotizaciones mínimas durante un periodo que dependerá del tiempo trabajado. A las personas que hayan trabajado durante 90 días les corresponderán 3 meses de esta ayuda; a los que lo hayan hecho durante 120 días, 4 meses; uno más, es decir 5 meses, para los que hayan estado empleados durante 150 días; y serán de 6 meses para los que hayan cotizado 180 días, que se podrá extender hasta los 21 meses si estos últimos trabajadores acreditan responsabilidades familiares.

Respecto a la cuantía, se establecerá en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que irá disminuyendo conforme avanza el tiempo. Durante los primero 180 días (6 meses), la cantidad será de 570 euros al mes (95% del IPREM), que descenderá al 90% (540 euros) hasta cumplir el primer año. A partir del día 360, la cantidad que se cobra es del 80% del IPREM, o lo que es lo mismo, 480 euros al mes.