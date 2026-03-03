El comercio que Trump amenaza con cortar: España importa de EEUU bienes por valor de 30.000 millones de euros, el doble de lo que exporta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “cortar todo trato comercial con España”. El dirigente republicano ha tachado a España de “terrible” después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, prohibiera el uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de EEUU en el conflicto abierto con Irán.

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que ha transmitido esta indicación al secretario del Tesoro, Scott Bessent. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda”, ha manifestado Trump. “Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo”, ha afirmado el magnate.

Un saldo negativo abrumador

De las palabras de Trump no siempre se pueden extraer certezas, pero en caso de que lograse cortar el comercio de EEUU con España, nuestro país tendría mucho que perder. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España importó de EEUU en 2025 bienes por valor de 30.174 millones de euros.

Por contrario, nuestro país exportó al país mercancía por valor de 16.716 millones de euros. Es decir, el saldo comercial de España es negativo, en tanto que importa de EEUU el doble de lo que exporta. Tal y como ponen de manifiesto los datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), el país norteamericano ocupa el sexto puesto en la clasificación de destinos de los productos españoles, con el 4,84% de los bienes con dicho destino en 2023.

El primer puesto en esta lista lo ocupa Francia, con el 15,62% de los productos. Por otra parte, España ocupa el decimoséptimo puesto en cuanto a destino de los productos estadounidenses. El OEC amplía que el producto español más exportado a EEUU en 2024 fueron los medicamentos envasados, por un valor de 1.300 millones de dólares. Por otra parte, el petróleo es el bien estadounidense con mayor presencia en el mercado español, con un saldo de 6.190 millones de dólares.

Evolución del Saldo Comercial de EEUU y España

Cualquier prohibición sería ilegal

El economista Javier Santacruz considera que la amenaza Trump es realista. Sobre todo, indica, si el presidente "logra persuadir a las empresas estadounidenses para no comprar los productos españoles". Esta directriz impactaría con fuerza sobre los cuatro sectores con más exportación a EEUU: el químico, el agroalimentario, la maquinaria y las infraestructuras.

Sin embargo, Santacruz aclara que Trump solo podría actuar por medio de mecanismos de presión, pues "no se puede establecer legalmente un bloqueo comercial tratándose de empresas privadas". "Si hubiera algún tipo de resquicio en la legislación norteamericana —puntualiza— las filiales en España de compañías norteamericanas tendrían un gran problema", detalla.

"Si se lanza algún tipo de limitación o prohibición a las importaciones de España, el problema es que buena parte de ellas proviene de compañías con sede en España, pero cuyo accionista único son empresas norteamericanas", apostilla.

Lo cierto es que EEUU es un destino absolutamente prioritario para la inversión española en el extranjero. Según los datos de la Cámara de Comercio de España correspondientes a 2025, el país norteamericano representa casi el 15% de la posición inversora española en el extranjero, consolidándose como el principal destino de la misma.

Problemas para los gigantes del Ibex

Sin embargo, no solo se resentirían del bloqueo las cifras gruesas de comercio, sino que algunas de las cotizadas más importantes de nuestro país desarrollan gran parte de su negocio en el exterior en Estados Unidos. El Santander, Iberdrola, Repsol, ACS, Ferrovial y Mapfre, por citar algunas, son varios de los gigantes empresariales que desarrollan actividades en el país norteamericano.

El Santander, que se coloca ahora mismo como el primer banco de España por volumen de activos bajo gestión (1,7 billones de euros) y el quinto de Europa, anunció el pasado 3 de febrero la adquisición de Webster Financial Corporation por 10.300 millones de euros. Según anunció el banco, la operación permite situar al Santander como una de la diez principales entidades de banca minorista en EEUU.

Grifols, en el punto de mira

Dada la condición de los medicamentos envasados como el producto español más exportado a EEUU, la posición de Grifols en el país se ve altamente expuesta a los vaivenes de Trump. El pasado 16 de octubre, la compañía catalana aumentó su presencia en el país a través de la apertura de una nueva planta en San Diego, Texas, con 6.800 metros cuadrados de extensión, el doble de lo que tenía hasta el momento en la ciudad.

En las cuentas anuales correspondientes a 2025, Grifols aclaró que EEUU continúa siendo su principal mercado, con más de 4.200 millones de euros en ingresos procedentes de allí. En 2024, además, la compañía declaró que el mercado compuesto de EEUU y Canadá fue responsable del 56,7% del beneficio neto, una cifra que ascendería a 4.089 millones de euros.

ACS y Acciona, perjudicadas

El ladrillo es también uno de los sectores más expuestos a Estados Unidos, con un gran componente de su cartera afincado en el país norteamericano. Las grandes constructoras del Ibex 35, como ACS, Sacyr o Acciona, poseen operaciones clave en el país.

Concretamente, el gigante de infraestructuras que preside Florentino Peréz derivó el 63% de sus ventas de Estados Unidos y Canadá en el último ejercicio, según sus cuentas anuales. En el caso de Acciona, esa cifra es algo menor, aunque aún es significativa: un 15% de los ingresos del segmento energético este año provienen de Norteamérica (que también agrupa Canadá), equivalente a 192 millones de euros. Dentro de la cartera de infraestructuras, representa un 8% del total, equivalente a 695 millones de euros.

Las energéticas sufrirían también un duro impacto. En las últimas cuentas de Iberdrola, la compañía informó de que, en 2025, dirigió el 60% de sus inversiones a Estados Unidos y Reino Unido. El pasado mes de diciembre, Trump paralizó el proyecto eólico marino Vineyard Wind 1 de Iberdrola en Massachusetts, valorado en más de 2.700 millones de euros, alegando "riesgos de seguridad nacional" y problemas por el impacto en radares.

Los proyectos de Iberdrola y Repsol

Repsol cuenta también con una presencia muy importante en el país. Al margen de su presencia en Venezuela, permitida por EEUU al ser el país norteamericano quien administra en la actualidad la distribución del petróleo en el país, la petroquímica dirigida por Josu Jon Imaz tiene allí proyectos importantes.

La propia compañía detalla que cuentan con negocios upstream —que implican la exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas— en Pensilvania, Texas o Alaska. Son 799 empleados en el país, ocupados en instalaciones como la de Frye, en Texas, su mayor proyecto solar fotovoltaico a nivel mundial, con casi un millón de paneles.