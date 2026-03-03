Hacienda lo confirma: las personas con hijos podrán deducirse hasta 1.200 euros en la Renta en 2026

Con la campaña de la Renta a la vuelta de la esquina, hay una deducción que cada año dispara búsquedas y consultas: la deducción por maternidad y su incremento por gastos de guardería. La clave es sencilla: si cumples requisitos, puedes reducir tu declaración hasta 1.200 euros al año por cada hijo menor de 3 años y, además, sumar hasta 1.000 euros extra si has pagado custodia en guardería o centro infantil autorizado.

La Semana Santa provoca que la campaña comience más tarde que otros años y solamente arrancará el próximo 8 de abril. Muchos contribuyentes desconocen cuáles son las deducciones que les pueden favorecer y se limitan básicamente a dar por bueno el borrador sin comprobar si todo esta correcto. Cabe recordar que un simple error en un mes te puede hacer perder una importante cantidad de dinero.

"Solamente menores de tres años"

La Agencia Tributaria explica en su página web qué es exactamente la deducción por maternidad y quién puede aplicarla. Una deducción de hasta 1.200 euros a la que solamente se pueden acoger las mujeres con hijos menores de tres años con derecho al mínimo por descendientes. Además hay que cumplir alguno de estos tres supuestos:

Que en el momento del nacimiento cobren prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo .

cobren . Que en el momento del nacimiento estén de alta en la Seguridad Social o mutualidad .

estén . O que en cualquier momento posterior al nacimiento se den de alta y acrediten un período mínimo de 30 días cotizados (contando también días previos al nacimiento)

La deducción se calcula de forma proporcional a los meses en los que se cumplen los requisitos y si el derecho nace por alta posterior al nacimiento, el mes en que se completa el periodo de 30 días cotizados lleva un incremento de otros 150 euros.

Familia en un parque / PIXABAY

Además, Hacienda recuerda que hay otro 'extra' muy desconocido por muchas familias. El importe de la deducción por maternidad se puede incrementar hasta en 1.000 euros adicionales si, teniendo derecho a la deducción, has pagado en el año gastos de custodia del menor de 3 años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Las dos claves para lograrlo

Se calcula proporcionalmente por meses , pero solo por aquellos en los que se cumplan simultáneamente los requisitos.

, pero solo por aquellos en los que se cumplan los requisitos. El incremento tiene un límite: no puede superar el gasto efectivo no subvencionado que hayas pagado por ese hijo durante el año

Hubo una sentencia del Tribunal Supremo en enero de 2024 que cambió el enfoque para muchas familias porque el incremento puede aplicarse no solo cuando el menor va a un centro autorizado por la administración educativa, sino también cuando asiste a guarderías con la autorización municipal necesaria para abrir y funcionar como custodia de menores, según la normativa aplicable.