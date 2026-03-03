Gobierno
Hacienda propone a Ines Olóndriz para presidir la AIReF
El PP critica que el nombramiento que la alto cargo del ministerio "invade la independencia de los reguladores"
El Ministerio de Hacienda ha nombrado a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local para tomar el relevo de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La decisión de proponer a Olóndriz —que actualmente ejerce su cargo dentro de la entidad que preside María Jesús Montero desde 2020— ha sido criticada por el Partido Popular (PP). El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha tachado el nombramiento de la alto cargo de Hacienda como un nombramiento que "invade la independencia de los reguladores".
"Lo único que le importa es evitar la crítica y extender su brazo político a todas aquellas instituciones cuyo objetivo debería ser la independencia y el funcionamiento regular del Estado", ha criticado Nadal durante su comparencia en el Mobile World Congress en Barcelona.
En caso de que logre el aval de las Cortes, el Consejo de Ministros podrá nombrar a Olóndriz presidenta de la AIReF en sustitución de Cristina Herrero, que termina su mandato de seis años este martes. Hasta entonces, el presidente en funciones será el director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas.
Olóndriz, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, donde ha sido directora de financiación y de presupuestos. También trabajó en S&P Global Ratings -encargada de gobiernos locales y regionales- y entidades públicas en España y Reino Unido antes de ser nombrada secretaria general de Financiación Autonómica y Local en febrero de 2020.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
- JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
- La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
- Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
- Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Joel Valencia, una de las mayores promesas del Real Zaragoza, se retira a los 32 años: 'No gané un Mundial ni un balón de oro, pero cumplí todos mis sueños
- El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es oficial, firma hasta junio de 2028