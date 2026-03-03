Hacienda propone a Ines Olóndriz para presidir la AIReF

El Ministerio de Hacienda ha nombrado a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local para tomar el relevo de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La decisión de proponer a Olóndriz —que actualmente ejerce su cargo dentro de la entidad que preside María Jesús Montero desde 2020— ha sido criticada por el Partido Popular (PP). El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha tachado el nombramiento de la alto cargo de Hacienda como un nombramiento que "invade la independencia de los reguladores".

"Lo único que le importa es evitar la crítica y extender su brazo político a todas aquellas instituciones cuyo objetivo debería ser la independencia y el funcionamiento regular del Estado", ha criticado Nadal durante su comparencia en el Mobile World Congress en Barcelona.

En caso de que logre el aval de las Cortes, el Consejo de Ministros podrá nombrar a Olóndriz presidenta de la AIReF en sustitución de Cristina Herrero, que termina su mandato de seis años este martes. Hasta entonces, el presidente en funciones será el director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas.

Olóndriz, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, donde ha sido directora de financiación y de presupuestos. También trabajó en S&P Global Ratings -encargada de gobiernos locales y regionales- y entidades públicas en España y Reino Unido antes de ser nombrada secretaria general de Financiación Autonómica y Local en febrero de 2020.