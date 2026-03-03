El empleo suma casi 100.000 ocupados en febrero por la reapertura de academias y hostelería

El mercado laboral español sumó 97.004 ocupados en el mes de febrero, hasta cerrar el mes con un total de 21,67 millones de trabajadores en activo. Tras la dura cuesta de enero, que fue especialmente destructiva en empleo este 2026, es habitual que las empresas vuelvan a contratar, especialmente las academias y demás centros educativos que cierran en enero y parte de la hostelería, que también descansa unos días tras cubrir las fiestas.

El paro, por su parte, repuntó en 3.584 personas, hasta un total de 2,42 millones de desempleados inscritos en las oficinas del Sepe. El dato es más negativo por la tendencia que por la intensidad del aumento, pues febrero del 2026 refleja una desaceleración creciente. Es decir, no es que el mercado laboral español esté entrando, ni mucho menos, en crisis, pero cada vez le cuesta más reducir sus tasas de desempleo, pese a que siguen a niveles sustancialmente superiores a los de la Unión Europea.

Gráfico que muestra la evolución del paro en el tiempo. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Enero destruye, febrero vuelve encender la máquina y en marzo se recuperan los empleos perdidos en el arranque del año más un 'extra', que este año presumiblemente será especialmente intenso dado el temprano inicio de la Semana Santa (29 de marzo al 5 de abril) . El mercado laboral español, pese a que normas como la reforma del 2021 han acotado su temporalidad, sigue guiándose por patrones sustancialmente estacionales.

Como muestra, las tres actividades que han concidionado la estadística de este mes de febrero: educación (+31.209 ocupados respecto a enero), hostelería (+23.046) y, en menor medida, construcción (+19.185). Entre las tres suman casi tres de cada cuatro empleos creados en febrero. A diferencia de otros meses, en este no han sido protagonistas los sectores de alto valor añadido, buenos sueldos y alta estabilidad, de los que gusta destacar el Gobierno para explicar la mejora cualitativa del mercado laboral español.

Más de tres millones de migrantes cotizando

Coherente con el peso que tiene la población migrante en esos tres sectores, especialmente en los dos segundos, el crecimiento del empleo de febrero no se explica sin su aportación. Cuatro de cada 10 cotizantes sumados este pasado mes fueron de origen extranjero, hasta un total de 3,07 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Sin su aportación sería imposible que hoy España estuviera en niveles récord de empleo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del empleo a lo largo del tiempo.

El empleo está creciendo tanto entre hombres (11,4 millones de cotizantes) como entre mujeres (10,25 millones), si bien la tendencia durante los últimos 12 meses es ligeramente más positiva entre ellas, que han crecido un 2,3%, frente al 2,2% de los hombres.

¿Transición?

Cada mes, la Seguridad Social ofrece un cálculo alternativo para medir la evolución del empleo. Lo llama 'datos desestacionalizados' y persigue ofrecer una fotografía más nítida y contextualizada de la evolución de las distintas actividades, más allá de los vaivenes estacionales y aportando datos menos explosivos. Es decir, crecen menos en los meses buenos y bajan menos en los malos.

El dato desestacionalizado de este febrero arroja un crecimiento neto de 45.220 ocupados respecto a enero, unos 2.000 efectivos más de los que se sumaron este mismo mes del año pasado y casi 30.000 más que en enero. Si el empleo sigue evolucionando sobre esas cifras, 2026 puede dejar cifras muy positivas de ocupación en términos macro y cerrar el ejercicio con un saldo positivo de alrededor de medio millón más de ocupados.

No obstante, otros indicadores señalan en la dirección contraria y no invitan tanto al optimismo. Otro dato que permite medir la velocidad con la que la economía genera empleo es la variación interanual, es decir, comparando un mes con su homólogo del año anterior. En febrero de 2026 la velocidad de crecimiento ha sido del 2,2%, el año pasado era del 2,4% y hace dos del 2,7%.

Lo que constata una progresiva desaceleración y revela que al mercado laboral español, que ha crecido de manera intesa y muy por encima de la media europea durante este pasado lustro, cada vez le cuesta más sumar nuevos ocupados.

Catalunya lidera el crecimiento

Por territorios, Catalunya lideró el crecimiento del empleo, aportando uno de cada cuatro nuevos ocupados este mes de febrero. El crecimiento fue transversal y todas las autonomías, con la excepción de Castilla-La Mancha, sumaron ocupados respecto a enero. Las provincias catalanas, con 23.564 nuevos cotizantes, volvieron a anotar un buen registro, tras tres meses consecutivos acumulando números rojos y viendo como Madrid las adelantaba y se ubicaba como primer empleador de toda España.

Noticias relacionadas

La capital del Estado, por su parte, aportó la mitad de afiliados a la Seguridad Social que Catalunya (+12.806) y no sería descabellado que en marzo, dado el empuje de las contrataciones en la costa que se esperan para nutrir a chiringuitos y hoteles de cara a la Semana Santa, pierda momentáneamente ese título de territorio con más ocupados.