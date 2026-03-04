El Grupo Mutua Madrileña gana 520,8 millones de euros en 2025, un 14,8% más, tras elevar sus ingresos un 11,9%

El grupo Mutua Madrileña ganó en 2025 520,8 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 14,8%. Así lo ha constatado su presidente, Ignacio Garralda, en la presentación de las cuentas anuales celebrada este miércoles en Madrid.

Detallando las cifras de la aseguradora, los ingresos totales, que incluyen tanto el componente nacional como el internacional, en Chile, alcanzaron los 9.757 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9% respecto al año anterior.

Solo en España, amplían, la cifra de ingresos por primas se elevó hasta los 8.892 millones de euros, un 13% más que en 2024 gracias, principalmente, al aumento de la nueva producción.

En cuanto a la cifra de asegurados, el grupo ha detallado que ha pasado de 21 millones a 22,9 millones en todo el mundo, registrando un aumento del 7,5%.

Asimismo, la compañía ha avanzado que en su principal actividad, los seguros No Vida, los ingresos por primas superaron los 8.418 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 13,1%.

Primera aseguradora de España

Así, el Grupo Mutua cerró el pasado año como la primera empresa de seguros generales en España, aglutinando una cuota de mercado del 16,8%. La compañía ha recordado que, hace quince años, ocupaba la séptima posición en el ránking.

En el segmento de autos, la compañía ha informado de que ya ocupa la posición de líder en España. El pasado año les reportó un importe de 2.660 millones de euros en primas, lo que supone, de nuevo, un crecimiento a doble dígito, del 13,6%.

Según se encarga de detallar la compañía, el crecimiento se debe, principalmente, a la captación neta durante 2025 de 520.000 pólizas, y no del precio del seguro. Gracias a ello, la Mutua hizo crecer hasta el 18,6% su cuota de mercado en el ramo.

En los seguros de Salud, el Grupo Mutua reforzó su liderazgo en 2025 a través de Adeslas, alcanzando un volumen de primas de 4.358 millones de euros en 2025, un 15,6% más que el año anterior. De esta forma, sitúan su cuota de mercado en este segmento por encima del 32%, prácticamente el doble que el siguiente grupo asegurador del ránking de salud.

Por otra parte, SegurCaixa Adeslas, compañía integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, obtuvo en 2025 unos ingresos totales de 5.950 millones de euros, un 31% más. El grupo achaca el crecimiento a la buena marcha del negocio, la evolución de las inversiones y el impacto positivo generado por la actualización de las tarifas que rigen el concierto de las mutualidades de los funcionarios.

Con todo, el negocio de gestión patrimonial del Grupo Mutua Madrileña cerró 2025 con un capital bajo gestión de 28.932 millones de euros, un 15,7% más que en el ejercicio anterior. El negocio está compuesto por Mutactivos, EDM y Orienta Wealth.

