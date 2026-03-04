Mercados
El Ibex 35 prolonga las caídas ante las amenazas comerciales de Trump y el petróleo se mantienen al alza
El presidente de EEUU calificó el pasado martes a España como un aliado "terrible"
EP
El Ibex 35 ha vuelto a extender sus caídas por tercera sesión consecutiva este miércoles ante los temores a una guerra regional en Oriente Próximo y tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "cortar" todo trato comercial con España. Por ello, la Bolsa de Madrid vuelve a ser el parqué más penalizado en Europa, después de que el Gobierno prohibiera el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) por parte de EEUU en su operación sobre Irán.
En una nueva jornada marcada por la escalada del conflicto entre EEUU e Israel con Irán y después de que el selectivo madrileño borrara toda la revalorización acumulada en 2026, hoy el Ibex vuelve a comenzar en negativo, en contraste con los valores positivos del resto de Bolsas europeas.
En concreto, Fráncfort cotizaba un 0,6% al alza, París subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,04%.
No obstante, en torno a diez minutos después de la apertura del mercado, el Ibex se daba la vuelta y subía un 0,04%, volviendo a recuperar los 17.000 puntos, situándose en 17.061 puntos.
En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acciona (-5,25%), Acciona Energía (-3,48%) y Grifols (-2,78%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban IAG (+2%), Amadeus (+1,56%), Repsol (+0,64%), Bankinter (+0,6%) y BBVA (+0,5%).
En este escenario, afectado por una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 2,79%, hasta los 83,66 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, crecía un 2,6%, hasta los 83,67 dólares.
El precio del gas en el mercado holandés, de referencia para Europa, subía en la apertura de las Bolsas europeas un 3%, hasta 55,92 euros por megavatio/hora.
Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1613 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años bajaba al 3,23%.
