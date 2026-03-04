El Ibex 35 recupera los 17.300 puntos en pleno conflicto EEUU-Irán y gana un 1,75%

El Ibex 35 cotiza en la media sesión de este miércoles con un alza del 1,95%, lo que ha vuelto a permitir al índice superar la cota de los 17.300 enteros. Pese al repunte, el selectivo español se encuentra aproximadamente mil puntos por debajo de sus niveles de finales de febrero, después de que el conflicto entre EEUU, Israel e Irán hiciese desplomar los mercados internacionales. A causa de este fenómeno, el Ibex borró toda la revalorización acumulada en 2026.

El índice cotiza este miércoles condicionado por las declaraciones realizadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado martes. El inquilino de la Casa Blanca calificó a España como un aliado "terrible", amenazando con cortar cualquier tipo de relación comercial después de que el Gobierno prohibiera el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) por parte de EEUU en su operación sobre Irán.

En este contexto, las subidas más acusadas del Ibex 35 alrededor de las 12:30 del mediodía correspondían a Acciona Energía (+4,93%), que había sido una de las compañías con mayor caída en la apertura, Indra (+4,08%), IAG (+3,97%) y Acerinox (+3,87%). Por otra parte, solo dos valores de todo el índice cotizaban en negativo: Repsol (-2,25%), que pone así en pausa su racha de subidas, y Enagás (-0,78%), a causa de la incertidumbre respecto al suministro de gas con el cierre del estrecho de Ormuz.

En el contexto internacional, el resto de plazas del Viejo Continente cotizaban también en positivo. El DAX alemán se revalorizaba un 1,61%, mientras que el CAC 40 francés ganaba un 0,97%. Por otro lado, la Bolsa de Londres se apuntaba un alza del 0,57%, y la de Milán subía un 1,39%.

En el escenario de nuevas oleadas de ataques sobre Irán y las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del barril de petróleo Brent --referencia en Europa-- subía un 1,33%, hasta los 82,47 dólares, mientras que el precio del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, crecía un 0,50%, hasta los 74,94 dólares.

En cuanto al mercado del gas, en la media sesión, su cotización en Reino Unido caía un 8,81% en la apertura, hasta los 128.57 peniques por termia. Por su parte, en su cotización en la Bolsa de Países Bajos, el gas oscilaba alrededor de los 49,23 euros por megavatio hora, con una desplome del 7,86% respecto a la apertura. Por último, el gas cotizado en Wall Street no sufría grandes variaciones durante el día, oscilando alrededor de los 3 dólares por millón de unidades térmicas, un 1,87% menos.

Atendiendo a los precios de los activos refugio, el oro y la plata experimentaban una nueva jornada de alzas, motivados por la incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo. La onza de oro Troy, por su parte, ganab un 1,61% en la media sesión, ascendiendo hasta los 5.205 euros por onza. Por otra parte, la plata, siempre más volátil y con un componente fuertemente industrial, ganab un 3,47%, situándose alrededor de los 86 dólares por onza.