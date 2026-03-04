Mediapro anuncia un ERE para despedir a unos 250 empleados de Barcelona y Madrid

Mediapro ha comunicado este miércoles por la tarde a los sindicatos su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a unas 250 personas. Los centros presumiblemente afectados serán Barcelona y Madrid. La compañía lleva meses ultimando una reestructuración para finiquitar a parte de su plantilla e inicialmente llegó a plantear casi un millar de afectaciones. No obstante, según defienden desde la compañía, la salida de alrededor de una veintena de directivos ha permitido rebajar masa salarial y reducir sensiblemente el perímetro del expediente. Esta decisión puede dejar sin damnificados el centro de trabajo de Valencia y focalizar el recorte en servicios centrales, no en las áreas de negocio, según confirman distintas fuentes conocedoras de la operación.

La dirección de Mediapro se prepara para ejecutar un despido colectivo que todavía deberá acabar de concretar y justificar. Fuentes del Departament de Treball confirman a este medio que el expediente formalmente no ha sido registrado todavía. Este requisito es imprescindible para proceder con el periodo de consultas, que legalmente deberá alargarse al menos 30 días. Fuentes conocedoras explican que la dirección ha trasladado a los sindicatos su intención de arrancar formalmente las negociaciones en dos o tres semanas. Es decir, para finales de abril el expediente puede estar finiquitado y la afectación definitiva, clara.

A expensas de que se concrete el expediente de regulación de empleo (ERE), Mediapro se sumará así a firmas como Akzo Nobel o International Paper como una de las primeras en registrar un despido colectivo este año en Catalunya. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.

Impacto sobre uno de cada cinco empleados

Mediapro cuenta con 1.100 trabajadores en España, por lo que el despido de 250 personas afectaría al 22% de la plantilla. Las fuentes consultadas apuntan que también podría haber despidos en otros países. Conviene recordar que la compañía fundada en Barcelona en 1994 tiene 6.000 trabajadores en todo el mundo. Estos despidos, apuntan las mismas fuentes, tienen el objetivo de hacer "viable" la compañía.

A raíz de la pandemia del covid-19, la historia de Mediapro ha sido ciertamente convulsa. El negocio audiovisual quedó muy impactado por los confinamientos y el abrupto freno de la economía, cosa que comportó que el socio chino de la empresa catalana, Orient Hontai, rescatara a la compañía y se hiciera con un amplio control accionarial sobre la misma.

El fondo chino entró en el capital de la compañía en 2018 comprando el 56% de sus acciones por 900 millones de euros. Tras un intento de sacar a bolsa la compañía, la eclosión de la pandemia cambió drásticamente esos planes y el mismo inversor inyectó otros 620 millones. Tras esta última operación, Roures y Benet, históricos hombres fuertes de la empresa, se quedaron con sólo un 4% de los títulos.

Los fundadores, despedidos y a la greña

Las pérdidas del grupo llevaron a Orient Hontai a tomar decisiones drásticas y a finales de 2023 el propietario de Mediapro fulminó a su fundador e histórico presidente, Jaume Roures. Ese despido y su sustitución por Tatxo Benet comportó una sonada ruptura de relaciones entre los dos hombres que fundaron la compañía junto a Gerard Romy, que se enzarzaron en una serie de reproches en público. No ayudó a mejorar estas relaciones la demanda que Mediapro presentó a Roures por apropiación indebida este verano, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Pero a finales de 2025, Benet siguió el mismo camino que ya había vivido Roures. Orient Hontai forzó su salida de la presidencia, para ser sustituido por Sergio Oslé, ex consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar+.

Esta decisión, así como los despidos anunciados, ha llevado a los despachos de poder de la economía catalana a temer que Mediapro, una de las empresas más influyentes de Catalunya, pueda traslasdar su toma de decisiones hacia Madrid.