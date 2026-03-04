Ya es oficial: los desempleados que reciban prestación no tienen que presentar la declaración de la renta en 2026

La Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca el próximo 8 de abril y, como cada año, llega con novedades relevantes. Una de las más destacadas afecta a unos 2,5 millones de contribuyentes en España, y es que se elimina la obligación de presentar la declaración del IRPF para las personas desempleadas que cobren una prestación.

La medida está incluida en el Real Decreto-ley 3/2026, que busca simplificar los trámites para millones de perceptores que, desde 2024, estaban obligados a presentar la declaración aunque no alcanzaran los umbrales mínimos de ingresos, establecidos en 22.000 euros con un solo pagador y 15.000 euros con dos pagadores.

Fue en 2024 cuando el Gobierno implantó la obligatoriedad de presentar la declaración para los desempleados, siguiendo el modelo aplicado a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, dos años después rectifica y considera necesaria su supresión.

Cargas innecesarias para contribuyentes y Agencia Tributaria

En la práctica, la medida suponía un esfuerzo extra para la Agencia Tributaria y un aumento notable de la carga administrativa para las personas desempleadas.

Según datos del Gobierno, el 75% de quienes declararon en 2024 con rentas por desempleo tenía ingresos inferiores a 5.400 euros, lo que provocaba que la obligación generara más molestias que beneficios.

Una oficina de empleo. / EL PERIÓDICO

Además, la normativa fiscal fija límites para poder aplicar determinadas deducciones, lo que en muchos casos impedía a los desempleados obligados a declarar acceder a esas ventajas.

¿Qué ocurre con los mayores de 52 años?

El Gobierno recuerda también que los mayores de 52 años que reciben el subsidio por desempleo están exentos de presentar la declaración de la renta. En su lugar, deben presentar una declaración anual de rentas ante el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), con la que se comprueba que el perceptor cumple los requisitos de carencia de rentas y puede seguir recibiendo el subsidio.

En caso contrario, el subsidio quedará suspendido y la situación deberá acreditarse de nuevo para reactivarlo.

Con estos cambios, el Gobierno pretende aliviar trámites administrativos a uno de los colectivos más vulnerables, eliminando trabas burocráticas y ayudando a garantizar que los beneficiarios reciben su prestación.