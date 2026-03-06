Las gasolineras solicitan al Gobierno reducir temporalmente los impuestos a los combustibles.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha solicitado al Gobierno una rebaja temporal de los impuestos que gravan los combustibles para contener la escalada de precios que se está produciendo a consecuencia de la inestabilidad en Oriente Medio.

En un comunicado difundido este viernes, Ceees ha propuesto reducir del 21 % al 10 % los combustibles de automoción, una rebaja que supondría un abaratamiento inmediato de 0,15 euros en los surtidores.

Otra alternativa propuesta por la patronal es una reducción temporal del 50 % en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por el IVA derivada de los altos precios.

Esta medida, según han indicado, se traduciría en una bajada inmediata de 0,22 euros para cada litro de diésel.

En el caso de la gasolina, la reducción temporal propuesta es del 40 % del IEH vigente, una medida que abarataría 0,22 euros los precios medios de este viernes.

La patronal de gasolineras ha indicado que estas medidas se deberían mantener hasta que las cotizaciones internacionales de los combustibles vuelvan a los registros previos al inicio del conflicto.

En el comunicado también ha recordado que Portugal ha anunciado medidas similares, algo que también hicieron en 2022.

Ceees explica que, desde el pasado sábado, los precios medios en la península y Baleares de la gasolina y gasóleo se han encarecido un 7 % y un 13 % respectivamente, pero que las estaciones de servicio no están trasladando las escaladas que están sufriendo en sus costes de aprovisionamiento.

Esto se debe a que, según ha explicado, en la última semana las cotizaciones internacionales de la gasolina y gasóleo se han disparado un 18,5 % y un 47,5 %, respectivamente.

Noticias relacionadas

Sobre la posibilidad de aplicar de nuevo la bonificación de 0,20 euros vigente entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, Ceees ha recordado que estuvo envuelta en el caos y obligó a las estaciones de servicio a incurrir en elevados costes financieros, informáticos y de gestión para poder fijar, financiar y recuperar los descuentos.