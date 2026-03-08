Quien es quien en el póker de marcas de Inditex

El grupo en ningún caso lo expresa como tal, pero el proceso de transformación que está viviendo Zara es evidente. Cierre de tiendas pequeñas, priorización de locales de más tamaño y con mucho más espacio, reforma de establecimientos insignia, estilo más elegante y selecto de los locales, prendas sin alarma visible... Y ya se sabe que lo que ocurra en el buque insignia de este grupo (con 27.700 millones de euros de facturación en 2024, aporta más del 70% de los ingresos totales de la compañía) es perfectamente extrapolable al resto de marcas.

Pero, ¿quien es quien en el póker de enseñas de este gigante español de la moda? Ordenadas de más a menos facturación anual, el universo Inditex lo completan Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Lefties.

Las dos primeras son, además de las de mayor tamaño, también las que más crecieron en el último ejercicio con datos disponibles. De 2023 a 2024, Bershka, la cadena de moda más urbana, extravagante y juvenil, elevó sus ventas casi un 12% hasta rozar los 3.000 millones de euros anuales, y Stradivarius, casa también dirigida a un público joven pero con un estilo más casual y elegante, creció más de un 14% hasta los 2.600 millones.

Pull&Bear se dirige también a un cliente joven, de entre 18 y 35 años con un estilo urbano que se encuentra entre la oferta de Bershka y Stradivarius. Esta marca estaba en 2024 cerca de los 2.500 millones de euros de ingresos anuales. Massimo Dutti está pensada para un público más adulto y con un poder adquisitivo medio-alto. Es la marca más sofisticada del universo Inditex, pero la penúltima en ingresos: 1.900 millones de euros.

Oysho aporta 830 millones de euros a las arcas anuales de Inditex. Esta última marca, por cierto, es otro puntal de la estrategia de transformación del grupo, pues nació como cadena de ropa interior, pero hace tres años se volcó exclusivamente en la ropa deportiva, viendo que era lo que más interesaba a sus clientes.

El caso Lefties

Sobre Lefties no hay información en su Memoria Anual de resultados, porque, financieramente, forma parte de Zara. La marca nació como una manera de dar salida a los modelos Zara que tenían desperfectos o que habían quedado desfasados. La palabra inglesa ‘Lefties’ podría traducirse como ‘Restitos’. Sin embargo, lleva unos años ganando mucha notoriedad dentro del grupo, hasta el punto de convertirse en una forma para combatir directamente el avance de Primark o Shein, pues se mueve también en la franja del ‘bajo coste’.

La estrategia, sea casual o buscada, está funcionando: las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil hablan de un crecimiento, en 2024, de más del 17% (el más importante de entre el resto de marcas) hasta rozar los 650 millones de euros de ingresos anuales.

No extraña, así pues, que sea otro de los puntos en los que Inditex quiera apoyar su estrategia de crecimiento en estos tiempos algo más convulsos. Para muestra, que hayan creado un Lefties Home (brazo para productos del hogar que solo tenía Zara), que haya llegado a un acuerdo con la marca Create para vender electrodomésticos dentro de su oferta, o que la vayan a llevar a Francia y Reino Unido este 2026. No debe ser casual, por cierto, que este sea el mercado cuna de Primark.