La gestora británica Schroders entra en la aseguradora de pymes Sabseg con una inversión minoritaria para impulsar su crecimiento

La gestora británica Schroders Capital ha realizado una inversión directa minoritaria en Sabseg, reforzando así su respaldo a la principal plataforma de correduría de seguros especializados de la Península Ibérica, aunque no ha trascendido el importe de la operación. La operación se ha llevado a cabo junto a la firma catalana de capital riesgo Miura Partners que mantiene su condición de accionista mayoritario de Sabseg. Con esta inversión, ambas firmas amplían su participación en la compañía en el marco de una recapitalización de su accionariado, una operación que dotará al grupo de recursos adicionales para impulsar su próxima etapa de crecimiento, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones selectivas.

Sabseg es el proyecto de consolidación de corredurías de seguros impulsado por Miura Partners, con el objetivo de integrar firmas líderes en su nicho o en su ámbito geográfico, especialmente aquellas con una elevada especialización en el segmento de las pymes. La iniciativa se puso en marcha en 2021 y, desde entonces, ha incorporado a Banasegur, Ores & Bryan y Brokers Consultores, ampliando su presencia territorial en España y reforzando su especialización en crédito y caución, seguros corporativos, multirriesgo, salud, agropecuarios y ciberseguridad.

En 2023, el grupo dio un paso clave en su expansión con la incorporación de Sabseg Seguros, el mayor corredor de seguros de Portugal, lo que le permitió situarse como uno de los líderes del mercado ibérico y alcanzar los 500 millones de euros en primas intermediadas. Durante 2023 y 2024, además, mantuvo un intenso ritmo de consolidación en España con la adquisición de cinco corredurías adicionales: Adell, Poolsegur, Carantia, ICBA y Arrenta.

Tras estas operaciones, el grupo ha reforzado un modelo de crecimiento basado en la incorporación de corredurías líderes por nicho de especialidad y ámbito geográfico. En la actualidad, Sabseg se posiciona como referente en segmentos como empresa, agropecuario, crédito y caución, crédito internacional, náutica, cliente privado y arte, además de ofrecer seguros generales.

La estrategia diferencial de la compañía pasa por preservar el papel de los socios de las corredurías integradas, a quienes ofrece apoyo tecnológico, financiero y de recursos humanos, así como acceso a una cartera más amplia de productos. El objetivo es que mantengan una relación cercana y un servicio local con sus clientes, al tiempo que pueden ofrecer soluciones innovadoras hasta ahora reservadas, en muchos casos, a grandes compañías.

Schroders Capital y Miura Partners han reiterado además su compromiso con Sabseg y con su presidente y consejero delegado, Eduardo Dávila, cuya trayectoria en el sector asegurador aporta un sólido liderazgo estratégico al grupo. Antes de incorporarse a la compañía, Dávila fue consejero delegado de Aon en Europa, África y Oriente Medio, donde dirigió un negocio con unos ingresos aproximados de 3.000 millones de euros en más de 40 países. Desde su llegada a Sabseg en mayo de 2025, ha centrado su gestión en reforzar las capacidades de la compañía, invertir en talento y tecnología y ejecutar una estrategia disciplinada de adquisiciones para acelerar su expansión en la Península Ibérica y el sur de Europa.

Mario Garcia Ribeiro, responsable sénior de inversiones de Schroders Capital, ha afirmado que "las inversiones en plataformas de alta calidad respaldadas por equipos directivos de primer nivel son un pilar esencial de nuestro enfoque de inversión en capital privado. Sabseg es un ejemplo de este tipo de negocio y es un privilegio contar con Eduardo al frente de la compañía. Estamos plenamente convencidos de que liderará con éxito la próxima fase de desarrollo y creación de valor de Sabseg".