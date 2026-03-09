La ley lo deja claro: las empresas deben pagar más a los trabajadores que teletrabajan

Cada vez hay más empresas en España que se suman al teletrabajo, un régimen que sigue generando una duda muy repetida entre miles de empleados. ¿Quién debe pagar internet, luz, el ordenador o incluso la silla para poder trabajar desde casa? Para poder encontrar la respuesta hay que consultar la Ley 10/2021 de trabajo a distancia que aclara el conflicto: la empresa no puede trasladar al trabajador los gastos derivados de teletrabajar. Esto significa que si una persona presta servicios de a distancia de forma regular, la compañía debe compensar o sufragar los costes dejándolo por escrito en el acuerdo correspondiente entre las dos partes.

Se trata de un punto muy importante de obligado conocimiento para los trabajadores porque muchas empresas siguen presentando el teletrabajo como una ventana para conciliar, pero olvidan que también implica un desembolso para el empleado. Por ejemplo, cualquier trabajador a distancia necesita una buena conexión a internet, mantener los ordenadores encendidos durante horas, adaptar parte de la casa como un espacio de trabajo o la obligatoriedad de usar herramientas actualizadas. El Ministerio de Trabajo tramitó esta ley para evitar ese abuso silencioso: trabajar desde casa no debe significar pagar por trabajar.

La ley lo confirma: los trabajadores que teletrabajen tienen que cobrar más / EFE

La norma lo deja muy claro desde el principio. El artículo 7, al regular el contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, establece que debe incluirse la enumeración de los gastos que pueda tener la persona trabajadora por prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que la empresa debe abonar y el momento y modo de pago. No es un detalle menor ni una cláusula decorativa: debe aparecer negro sobre blanco en el acuerdo de teletrabajo o en lo previsto por el convenio colectivo.

Por otro lado, el artículo 11 reconoce el derecho de las personas que trabajan a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para desarrollar su actividad. En otras palabras, la compañía debe proporcionar lo necesario para trabajar y garantizar que esos medios estén en condiciones adecuadas. La ley añade una protección específica para las personas trabajadoras con discapacidad, al exigir que esos equipos y herramientas sean universalmente accesibles.

"Sufragado o compensando por la empresa"

Pero la clave más contundente llega con el artículo 12. Ahí la Ley 10/2021 establece que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y que en ningún caso podrá suponer que el trabajador asuma gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados a su actividad laboral. Es decir, la empresa no solo debe facilitar medios: también debe impedir que el teletrabajo genere un coste de bolsillo para el empleado. Los convenios colectivos pueden fijar cómo se calcula esa compensación, pero no borrar ese derecho.

Una persona teletrabaja / PIXABAY

Por eso, cada vez más expertos en derecho laboral, teletrabajo, compensación de gastos y trabajo a distancia insisten en una idea básica: si el empleado pone su casa, su conexión o sus recursos para seguir produciendo, la empresa debe responder económicamente. No se trata de un plus voluntario ni de una cortesía, sino de una obligación legal. Hay muchos convenios colectivos que ya recogen cómo se debe

En plena expansión del trabajo híbrido, este asunto vuelve a cobrar fuerza. Muchas plantillas aceptan teletrabajar por flexibilidad, pero desconocen que la ley les protege. Y ahí está la clave: teletrabajar sí, pero no pagando de tu bolsillo la factura de trabajar desde casa. La Ley 10/2021 lo deja claro y convierte la compensación de gastos en uno de los pilares del trabajo a distancia en España.