Gonzalo Bernardos critica la rebaja de impuestos a la gasolina: "Beneficia a las petroleras"

La guerra en Irán ha devuelto la inestabilidad al bolsillo de los españoles. El ataque de Estados Unidos e Israel a este país, uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial, está teniendo consecuencias directas en la producción y exportación de petróleo. Uno de los efectos más inmediatos ha sido el encarecimiento de la gasolina y del gas, con subidas de hasta 20 céntimos por litro en algunas gasolineras durante los primeros días del conflicto, además de un repunte en la factura energética de muchos hogares.

Lejos de estabilizarse, la situación amenaza con prolongarse e incluso con empeorar si el conflicto se alarga. Algunos países europeos, como Portugal, ya han comenzado a adoptar medidas para tratar de amortiguar el impacto, entre ellas la rebaja de impuestos sobre los combustibles. En España, sin embargo, el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre un posible paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra en la economía doméstica y, por ahora, una eventual bajada de impuestos no figura sobre la mesa.

El debate sobre bajar impuestos a la gasolina

Esta medida cuenta tanto con defensores como detractores. Una de las voces que se han pronunciado en contra de reducir el IVA de los combustibles ha sido el economista Gonazalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en programas de televisión.

En una de sus últimas intervenciones en el programa ‘L’Altaveu al pati’, de la delegación catalana de RTVE, Bernardos explicó con claridad por qué no considera eficaz una rebaja del IVA de los carburantes para frenar la inflación derivada de la guerra en Irán.

La postura de Gonzalo Bernardos

“Cuando bajas el IVA de la gasolina, una parte beneficia al consumidor y otra parte a las petroleras y a las gasolineras. Yo me niego a que se beneficien y encima ganen más”, afirma con rotundidad el profesor universitario.

Bernardos pone como ejemplo la rebaja del IVA del aceite de oliva en España, una medida que, a su juicio, permitió que algunos supermercados incrementaran “extraordinariamente” sus márgenes de beneficio. En su opinión, algo parecido podría ocurrir con los carburantes, dado que una parte de la ayuda pública no acabaría en el bolsillo del ciudadano, sino en las cuentas de resultados de las grandes compañías.

Más pobres por el encarecimiento de la energía

Según el economista, la población debe asumir una realidad evidente: “Si sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, hace que suba el precio de la electricidad y todos somos más pobres”.

La afirmación resume el efecto en cadena que tiene el encarecimiento de la energía sobre el conjunto de la economía. No solo se dispara el coste de llenar el depósito, sino también el de la calefacción, la electricidad y, en última instancia, el precio de numerosos productos y servicios, al aumentar los costes de transporte y producción.

El “efecto cohete” y el “efecto pluma”

Bernardos también denuncia la rapidez con la que las gasolineras trasladan las subidas al consumidor. “Lo que es una vergüenza es que tú vas a la gasolinera, y esta gasolinera y la empresa que le suministra tienen comprado el petróleo, es decir, el gasóleo y la gasolina, desde hace tiempo. Entonces, si lo han comprado a un precio bajo, ¿por qué aplican el precio actual?”, se pregunta.

Para explicar este fenómeno, el economista recurrió a un concepto muy conocido, el del “efecto cohete” y el “efecto pluma”. Es decir, los precios suben como un cohete cuando aumenta el coste del crudo, pero bajan como una pluma cuando el mercado se relaja.

Por qué rechazar una rebaja fiscal

A juicio del experto, este comportamiento del mercado explica por qué no es partidario de destinar recursos públicos a una rebaja de impuestos sobre los combustibles. Considera que el efecto positivo sobre el consumidor se diluye rápidamente, mientras que las grandes petroleras y otros intermediarios engordan sus márgenes de beneficio.

Noticias relacionadas

En este contexto, el debate sobre cómo proteger a los hogares frente a una nueva crisis energética vuelve a situarse en el centro de la discusión económica, con el precio de la gasolina, el gas y la electricidad como principales termómetros de una guerra cuyo impacto ya se deja sentir muy lejos del campo de batalla.