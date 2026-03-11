Confirmado por la ley laboral: comer con el móvil al lado puede contar como tiempo de trabajo

Hay mucha confusión en ocasiones sobre todo lo que atañe a descansos durante la jornada laboral. El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: con jornadas continuas de 6 o más horas al trabajador le corresponde un reposo de, al menos, 15 minutos que computan como tiempo trabajado y que se puede utilizar para comer. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la jornada es partida?

En ese caso, la configuración del horario ya reserva un espacio para comer y, de paso, permitir desconectar y recuperarse para continuar con la actividad. Ahora bien, hay trabajadores que durante esta pausa deben continuar pendientes (quieran o no) del teléfono. En ese supuesto, asalta la duda de si debería contar o no como jornada trabajada. El Tribunal Supremo se ha pronunciado.

Para el alto tribunal, en una reciente sentencia, ha establecido una norma clara sobre cómo interpretarlo de forma adecuada y ha establecido que, cuando un trabajador no puede disfrutar de la pausa de descanso y debe permanecer operativo y localizable, se debe computar como tiempo trabajado.

Los argumentos del Supremo

En la sentencia 4159/2025, el Supremo tira por tierra la interpretación de que, simplemente con figurar un horario determinado en un cuadrante, se aplica de manera efectiva. O lo que es lo mismo en este supuesto: que el descanso sobre el papel se traduzca inexcusablemente en descanso efectivo. La clave es precisamente que pueda aplicarse.

Es decir, si durante ese supuesto descanso tiene que estar pendiente de avisos de última hora o estar preparado para intervenir, es la empresa la que controla ese tiempo del trabajador y, por extensión, nunca puede ser interpretado como tiempo libre o de descanso del trabajador. Debe computarse como trabajo efectivo y pagarse.

El detonante fue un conflicto en el transporte sanitario donde los trabajadores tenían una pausa para comer, pero debían permanecer atentos ante posibles emergencias, pero es una situación que transciende a este sector. Es por eso que la sentencia contribuye a fijar un criterio básico aplicable a los supuestos generales y establecer de manera clara qué es descanso y qué no lo es.

En definitiva, comer o tomarse una pausa con ojo en el móvil no siempre puede ser equivalente a tiempo trabajado. La clave es la condicionalidad del trabajador para disfrutar de ese tiempo de descanso, es decir, si estás obligado a atenderlo o no.